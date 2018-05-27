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۶ خرداد ۱۳۹۷، ۱۶:۰۴

منابع بیمارستانی فلسطینی اعلام کردند؛

محمود عباس درحال حاضر از بیمارستان مرخص نمی شود

محمود عباس درحال حاضر از بیمارستان مرخص نمی شود

منابع بیمارستانی فلسطینی به تشریح جدیدترین وضعیت جسمانی محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین پرداختند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، منابع بیمارستانی فلسطینی به تشریح جدیدترین وضعیت جسمانی محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین پرداختند.

بر اساس این گزارش؛ سعید السراحنه مدیر بیمارستان العربی رام الله گفت: محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان بر خلاف آنچه قبلا گفته شده بود، امروز مرخص نخواهد شد.

وی افزود: وضعیت محمود عباس شاهد بهبودی سریع و مداوم است و نتایج معاینات نشان می دهد که وی به تدریج به وضع عادی باز می گردد.

شایان ذکر است که محمود عباس ۸۲ ساله هفته گذشته در پی وخامت اوضاع جسمانی اش به بیمارستان منتقل شده بود.

کد مطلب 4307541

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