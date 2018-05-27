۱۴۰ انشعاب آب غیرمجاز در خراسان شمالی شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا شیردل با بیان اینکه مشترکین غیر مجاز علاوه بر جبران خسارت وارده به جزای نقدی معادل خسارت وارده محکوم می شوند، اظهار کرد: تمامی انشعاب های غیر مجاز پس از شناسایی قطع و برای خرید انشعاب مجاز به مشترک اخطار داده می شود.

شیردل افزود: از این تعداد انشعاب غیر مجاز، ۶۳ فقره در شهرستان بجنورد، ۴۰ فقره در شهرستان شیروان، ۱۶ فقره در اسفراین، ۱۲ فقره در جاجرم، هشت فقره در فاروج و یک مورد در شهرستان گرمه شناسایی شده است.

وی تصریح کرد: شماری از این انشعاب ها با پرداخت حق انشعاب، مجاز شده اند و باقی مانده این گونه انشعابات قطع و اخطارهای لازم به صاحبان آنان داده شده است.

معاون مشترکین شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی بیان کرد: نصب غیرمجاز انشعاب آب علاوه بر تخریب و وارد آوردن خسارت به بیت المال سبب نفوذ آلودگی به شبکه توزیع آب شرب می شود که عملا با بهداشت و سلامت شهروندان در ارتباط است.

شیردل علت اصلی نصب انشعاب غیرمجاز را از سوی برخی شهروندان عدم رعایت حقوق شهروندی، عدم آگاهی از عواقب انجام اینگونه اعمال، نداشتن مدارک لازم همچون پروانه ساختمانی برای خرید انشعاب آب مجاز اعلام کرد.