زمینه فعالیت زنان در تمام ابعاد اقتصادی فراهم است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی امروز در اولین جلسه کارگروه تخصصی زنان و خانواده با بیان این که باید در زمینه اشتغال زنان باید نگاه خود را تغییر دهیم، گفت: باید همه کمک کنیم بانوان در عرصه های اقتصادی و اجتماع فعال شوند.

سلیمانی با حمایت از مدیریت بانوان تصریح کرد: در عرصه مدیریت از حضور بانوان حمایت می کنیم ولی باید آنان نیز آمادگی پذیرش پست ها را داشته باشند و جلسات را جدی بگیرند و شخصا و با آمادگی کامل در جلسات حضور یابند.

وی ادامه داد: در اجرای پروژه های تولیدی بدون توجه به جنسیت متولیان باید به توجیه اقتصادی ، فنی و زیست محیطی طرح توجه داشته باشند.

سلیمانی دشتکی با تأکید بر این که اگر بخواهیم زنان را محدود به مشغال خرد و ساده کنیم موفق نخواهیم بود، تصریح کرد: بانوان می توانند در عرصه های مختلف اقتصادی فعالیت کنند و به عنوان مثال میراث فرهنگی می تواند بناهای تاریخی را با تغییر کاربری جهت بهره برداری در اختیار بانوان قرار دهد.

وی خواستار معرفی بانوانی که توان مدیریت و اجرای پروژه های اقتصادی را دارند شد و بیان داشت: در برخی از نقاط کشور حضور بانوان در عرصه های مدیریتی و اقتصادی بسیار محدود است و اگر به گذشته کشور نگاه کنیم زمانی که زندگی سنتی و عشایری و روستایی در کشور غالب بود زنان نقش بسیار بالایی در عرصه اقتصادی داشتند و زن بیکار وجود نداشت.