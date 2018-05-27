به گزارش خبرنگار مهر، محمدابراهیم الهی‌تبار امروز در همایش روز ملی جمعیت که در کرمانشاه برگزار شد، خروج آمریکا از برجام را نشانه شکست آنها از دانش و سیاست تیم مذاکره کنندگان ایرانی دانست و اظهار داشت: آمریکا پس از حادثه۱۱ سپتامبر به بهانه حفظ امنیتش، چند کشور را ذیل منشور هفت شورای امنیت سازمان ملل قرار داد.

الهی تبار با بیان اینکه آمریکا به بهانه بمب هسته‌ای اجماع جهانی تحت منشور هفت شورای امنیت علیه ایران را فراهم کرده بود، گفت: با درایت و سیاست تیم هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، این بهانه از آمریکا گرفته شد.

وی با اشاره به اینکه آمریکا به شدت به دنبال نقض برجام از سوی ایران بود، افزود: آمریکا در نهایت از ایران شکست خورد و با بد عهدی در قضیه برجام، اسرائیل و عربستان و یک جریان داخلی که از ابتدا با امضای برجام بشدت مخالف بودند، خوشحال شدند.

معاون سیاسی استانداری کرمانشاه در ادامه اظهار داشت: تا زمانی که چهار به علاوه یک، منافع ایران را تضمین کنند در برجام هستیم در غیراینصورت فعالیت‌های هسته‌ای اولیه خود را ادامه خواهیم داد.

الهی تبار همچنین اظهار داشت: نرخ باروری جمعیت استان کرمانشاه از میانگین نرخ جانشینی جمعیت کشور کمتر است و برای رشد جمعیت تلاش همه جانبه همه دستگاه‌ها لازم است.

وی از بیکاری و بحث مسکن به عنوان دلایل کاهش رشد جمعیت در استان کرمانشاه نام برد و افزود: فرهنگ‌سازی و هم افزایی دستگاه‌های اجرایی برای حل مشکلات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مورد تاکید است.