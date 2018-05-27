بی نظیرترین امنیت را علی رغم دسیسه های استکبار در کشور داریم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین رحیمی در جشنواره ملی پوش ناجیانمان گفت: جایگاهی که نیروی انتظامی به عنوان اصلی ترین متولی و برقرار کننده نظم و امنیت بین مردم دارد بر هیچ کس پوشیده نیست و همراهی مرم با این نیرو نشان دهنده وجاهت و جایگاه عزیزانمان در نیروی انتظامی است.

وی گفت: ما با شعار پلیس جامعه محور و پلیسی که تمام تلاش و هم و غمش این است که برای مردم عزیزی که نقطه اتکاء نظام هستند امنیت برقرار کنند و به لطف خدا و پایمردی فرزندان شما در نیروی انتظامی و دیگر دستگاهها، بهترین و بی نظیرترین امنیت را علیرغم دشمنی استکبار را ایجاد کردیم.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت: استکبار جهانی از همه توانش در بخش های مختلف از فضای مجازی و ماهواره گرفته تا بحث های اقتصادی و تنگناهایی که برای مردم ایجاد کرد تلاش کرده تا امنیت را در کشور کاهش دهد اما هیچ غلطی در این زمینه نتوانسته انجام است.

وی گفت: امروز برای یک برجک در منطقه صفر مرزی که کوچکترین بخش حفاظت نقطه مرزی ما است و دو سرباز و دو درجه دار عملا نمی توانند کاری انجام دهند.

سردار رحیمی ادامه داد: نیروی انتظامی امروز افتخار دارد که از نقطه صفر تمامی مرزها تا قلب شهرها بی نظیرترین امنیت را به پشتوانه مردم و همت و غیرت بی نظیر خودش ایجاد کند.

وی با بیان این مطلب که امنیت امروز موجب نگرانی، اضطراب و خشم دشمنان است، گفت: ولیعهد عربستان که دو ماه از او خبری نیست همواره با خشم از امنیت پایدار ایران یاد می کرد.

سردار رحیمی گفت: من کمتر از یک سال است که از مرزهای شرقی می آیم و خبر دارم دشمن چه هزینه هایی آنجا انجام می دهد تا یک لطمه به ما بزند. نیروهای آمریکا و انگلیس با پول هنگفت امارات و عربستان شرارت می کنند اما عملا هیچ کاری نمی توانند پیش ببرند.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ افزود: اشراف اطلاعاتی ما تا حدی است که شرور بزرگ تهران را پس از قتل یکی از دوستانش در کمتر از ۲۴ ساعت در نقطه صفر مرزی دستگیر کردیم.

سردار رحیمی افزود: شعار و راهبرد نیروی انتظامی جامعه محوری و مردم مداری است و اقتدار ما توأم با رأفت و رحمت است.

وی در خاتمه گفت: ما به اتکا مردم در جامعه حرکت می کنیم و تمام برنامه های ما برای آرامش و امنیت مردم و اقتدار امنیت در کشور است.