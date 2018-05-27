قهرمان تکواندو آسیا در همدان مورد استقبال مسئولان قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم استقبال از سیده معصومه حسینی قهرمان مسابقات پومسه آسیا ظهر یکشنبه با حضور جامعه ورزش و مسئولان استان همدان برگزار شد.

در این مراسم معاون توسعه ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان، معصومه پیردهقان مسئول ورزش بانوان استان همدان، رئیس گروه ورزش قهرمانی و حرفه ای همدان و جمعی از ورزش دوستان و خانواده این قهرمان حضور داشتند.

این مراسم در خانه تکواندو مجموعه ورزشی شهید شمسی پور همدان برگزار و سیده معصومه حسینی مورد استقبال علاقه‌مندان به ورزش و مسئولان اداره ورزش و جوانان و اهالی تکواندو قرار گرفت.

سیده معصومه حسینی در پنجمین دوره مسابقات تکواندو پومسه قهرمانی آسیا ۲۰۱۸ که در سالن «پوتوا» شهر هوشیمینه به میزبانی کشور ویتنام برگزار شد در بخش پومسه تیمی مدال طلا کسب کرد.

گفتنی است؛ تیم تکواندو پومسه آقایان ایران نایب قهرمان این دوره از مسابقات شد.