دهیاران پیگیر حل مشکلات روستاهای نهاوند باشند

به گزارش خبرنگار مهر، مراد ناصری ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از روستاهای بخش خزل در جمع خبرنگاران نهاوند، گفت: به مسئولین فرصت رفع مشکلات داده شد تا هرچه سریع‌تر نسبت به رفع آن‌ها اقدام کنند.

وی عنوان کرد: مردم مستحق هرگونه ارائه خدمت از سوی مسئولان و دستگاه‌های خدمات رسان هستند و باید مشکلات زیرساختی حسینیه روستای «وسج» اعم از آب، برق و گاز آن رفع شود.

فرماندار نهاوند با تأکید بر اینکه باید برای پیشرفت روستا، شورا و دهیار فعال و پیگیر مطالبات باشند و مشکلات را منعکس کنند، گفت: هر روستایی که شورا و دهیار فعالی دارد مشکلات کم‌تری دارد و باید دهیاران در همه حوزه‌ها پای‌کار باشند.

ناصری در بحث آسفالت روستایی نیز گفت: برای رفع مشکل آسفالت و لکه‌گیری معابر عمومی روستای «شهرک» جلسه‌ای با حضور بخشدار، دهیار و اعضای شورا برگزار و کار را پیگیری خواهیم کرد.

وی در خصوص مطالبات کشاورزان چغندرکار و گندم‌کار نیز گفت: وصول مطالبات کشاورزان چغندر و گندم‌کار را پیگیری می‌کنم.