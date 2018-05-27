میزان سرانه فضای ورزشی شهروندان تهرانی مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، هر یک از شهروندان تهرانی سرانه فضای ورزشی یک متر مربعی را برای فعالیت های ورزشی خود در اختیار دارند.

محمد صادق حسنی سرپرست سازمان ورزش شهرداری تهران ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: اگر بخواهم دقیق بگویم باید عدد ۹۶ سانتی متر مربع را اعلام کنم. این عدد با توجه به فضاهای ورزشی روباز و بسته ای است که تنها سازمان ورزش در اختیار دارد.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم سالن های ورزشی خصوصی و سایر نهادها را به آن اضافه کنیم، این عدد افزایش پیدا می کند. اما باید تأکید کنم بار سنگین ارتقاء سرانه فضای ورزشی را سازمان ورزش شهرداری تهران به دوش می کشد تا شهروندان مناطق ۲۲ گانه و محلات بتوانند فعالیت کنند.