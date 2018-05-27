به گزارش خبرگزاری مهر، طبق قوانین و مقررات کنفدراسیون فوتبال آسیا، ناظر بر لیگ قهرمانان آسیا، باشگاههایی که به مرحله یک چهارم پایانی این مسابقات راه پیدا کردهاند، در نهایت باید تا ۱۵ روز قبل از شروع رقابتهای این مرحله، ثبت نام فهرست جدید کادر فنی و بازیکنان خود را به انجام برسانند.
این سومین پنجره نقل و انتقالات مربوط به این رقابتها خواهد بود و هشت تیم حاضر در این مرحله باید حداقل ۱۸ و حداکثر ۳۰ بازیکن را ثبت نام کنند.
در هر شرایطی نیز سه نفر از این بازیکنان باید دروازهبان باشند که پیراهن شماره یک به یکی از آنها اختصاص مییابد. ضمن اینکه شماره پیراهنها نیز از یک تا ۹۹ خواهد بود.
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