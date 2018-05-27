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۶ خرداد ۱۳۹۷، ۱۷:۴۰

رئیس دامپزشکی شهرستان بهار عنوان کرد:

افزایش تقاضا برای صدور پروانه تولید مرغ بدون آنتی‌بیوتیک در بهار

افزایش تقاضا برای صدور پروانه تولید مرغ بدون آنتی‌بیوتیک در بهار

بهار - رئیس دامپزشکی شهرستان بهار از افزایش تقاضا برای صدور پروانه تولید مرغ بدون آنتی‌بیوتیک در شهرستان بهار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دامپزشکی شهرستان بهار؛ بهزاد صادقی از افزایش تقاضا برای صدور پروانه تولید مرغ بدون آنتی بیوتیک در شهرستان بهار خبرداد.

وی اظهار داشت: با توجه به وجود بیشترین تعداد واحد پرورش طیور صنعتی استان همدان در شهرستان بهار و همچنین شرایط مطلوب بهداشتی این واحدها و سالم تر بودن این تولیدات، تقاضا برای دریافت پروانه و تولید این محصولات افزایش یافته است.

صادقی عنوان کرد: کارشناسان دامپزشکی در اسرع وقت و پس از دریافت تقاضای مرغداران از محل بازدید کرده و ضوابط و دستورالعمل های سازمان در حوزه صدور پروانه تولیدمرغ بدون آنتی بیوتیک را در محل بررسی کرده و در صورت تأیید؛ پروانه تولید مرغ بدون آنتی بیوتیک برای واحد صادر می شود.

کد مطلب 4307638

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