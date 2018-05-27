نزاع ۱۴ نفر از اتباع بیگانه در دماوند/۴ نفر کشته و زخمی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بختیاری بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: ۱۴ نفر از اتباع افغانستان که مجوز نداشته و غیرمجاز بودند، شب گذشته به دلیل درگیری ۲ نفر از جوانان زیر ۱۸ ساله افغان با یکدیگر درگیر شدند.

وی افزود: در پی این درگیری ۲ گروه ۷ نفره با استفاده از چاقو با یکدیگر درگیر شدند ، که در این درگیری ها یک جوان ۲۵ ساله به قتل رسید و ۳ نفر مجروح شدند.

بازپرس ویژه قتل دماوند با بیان این که این درگیری در یکی از روستاهای دماوند رخ داد، گفت: ۷ نفر از افرادی که در این نزاع درگیر بودند، قصد خروج از کشور را داشتند، که با اقدام سریع عوامل انتظامی موفق به فرار نشده و در کم تر از ۱۰ ساعت در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شدند.

بختیاری علت قتل را با توجه به اعترافات قاتل ۲۷ ساله، عصبانیت دانست.

بر اساس این گزارش، شهرستان دماوند از شهرستان های شمال شرقی استان تهران و در مرز استان های سمنان و مازندران است، که طبق سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ بیش از ۱۲۵ هزار نفر جمعیت دارد.