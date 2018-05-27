حماس: روحیه مقاومت در کرانه باختری جریان دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «حسام بدران» عضو دفتر سیاسی جنبش حماس اعلام کرد: کشته شدن نظامی صهیونیستی در روز گذشته پس از آنکه سنگی از سوی فلسطینی ها بر سر آن وارد شد و وی را به شدت زخمی کرد، نشان دهنده روحیه مقاومتی است که در کرانه باختری با وجود سرکوب امنیتی ساری و جاری است.

وی افزود: مقاومت در کرانه باختری عملیات های زیادی اخیرا انجام داده است به ویژه عملیات مسلحانه ای که هرازگاهی انجام می شود.

عضو دفتر سیاسی حماس گفت: رویارویی در مناطق مختلف کرانه باختری با نیروهای اشغالگر جنبه مداوم به خود گرفته است و به نظامیان رژیم صهیونیستی اجازه ورود به این مناطق بدون درگیری و مقاومت در برابر آنها داده نمی شود.

شایان ذکر است که روز گذشته منابع وابسته به رژیم صهیونیستی از هلاکت نظامی صهیونیستی که اخیرا در درگیری های نزدیک رام الله زخمی شده بود، خبر دادند.

بر اساس این گزارش؛ این نظامی که عضو واحد «دوفدوفان» رژیم صهیونیستی است بر اثر اصابت سنگ بزرگی به سرش در جریان درگیری میان فلسطینی ها و نظامیان صهیونیست در اردوگاه الامعری در نزدیکی رام الله زخمی شده بود.

منابع فلسطینی از جستجوی گسترده ارتش رژیم صهیونیستی از مبارز فلسطینی که این نظامی را زخمی کرده بود، خبر دادند و اعلام کردند که این تحرکات صهیونیستها تاکنون ناکام بوده است.