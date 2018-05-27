به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، رودریگو دی آزردوسانتوس در دیدار با منصور معظمی رییس هیأت عامل ایدور و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به قابلیت ھای بالای کشورش در حوزه تخصصی ناوگان حمل و نقل شھری و بین شھری مسافری و تجاری اشاره کرد و حضور نمایندگان کنسرسیوم شرکت ھای معتبر سازنده ناوگان در ایران را نشانه ای از جدیت برزیل برای ھمکاری با جمھوری اسلامی ایران و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران دانست.

در این دیدار معظمی نیز با توجه به مسؤولیت ملی ایدرو در حوزه نوسازی ناوگان تجاری از جمله ناوگان مسافری کشور ، رسیدن به مدل ھمکاری تعریف شده بین دو کشور از طریق ھمکاری کنسرسیوم برزیلی و شرکت‌ھای تولیدکننده داخلی را مورد حمایت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران دانست.

در این دیدار که نمایندگانی از کنسرسیوم شرکت ھای فعال حوزه حمل و نقل برزیلی و مدیر امور بین الملی و مدیر ارتباطات ایدرو نیز حضور داشتند ، مقرر شد نشست ھای کارشناسی و تخصصی تا حصول نتیجه کلان و استخراج مدل ھای مطلوب ھمکاری بین نمایندگان دو طرف ادامه یابد.