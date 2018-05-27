روسیه و هند به دنبال دور زدن «کاتسا» برای معامله اِس- ۴۰۰ هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دی‌اِن‌تی‌وی، هند و چین علیرغم احتمال اعمال تحریم های آمریکا درباره سامانه موشکی اِس- ۴۰۰ به توافق رسیدند.

بر اساس اعلام این رسانه، مقام های آگاه در این باره اعلام کرد که دو کشور قصد دارند تا پیش از دیدار نارندرا مودی نخست وزیر هند با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در اکتبر سال جاری میلادی توافق فیمابین درباره این سامانه را به صورت رسمی اعلام کنند.

مقامات آگاه با تأکید بر توافق مالی دو کشور در این خصوص اضافه کرد که دو کشور در حال حاضر در حال بررسی راه هائی برای فرار از قانون تحریمی آمریکا علیه روسیه موسوم به «کاتسا» (CAATSA) هستند.

این در حالیست که هند پیشتر نیز تمایل خود را به خرید سامانه موشکی اس- 400 از روسیه اعلام کرده بود.

قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم‌ها (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act) موسوم به قانون «کاتسا» (CAATSA) قانونی است که با رأی کنگره و سنای آمریکا علیه ایران، روسیه و کره شمالی به تصویب رسید، تا از طریق تحریم با آنچه اقدامات خطرناک و متخاصمانه این کشورها در قبال آمریکا و متحدانش خوانده شده‌است، مقابله کند. این لایحه توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امضا و رسماً به قانون تبدیل شد.