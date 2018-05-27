هدف گذاری برای ایجاد ۱۱۰ هزار فرصت شغلی در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد سنجری ظهر یکشنبه در جلسه کمیته اشتغال قوچان اظهار کرد: نکته قابل توجه در تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی حفظ بنگاه های اقتصادی و رونق آن ها است.

وی افزود: این هدف گذاری بر اساس تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ بیکاری است تا با تعهدات ۷۵ هزار نفر بتوانیم ۱۱۰ هزار فرصت شغلی را ایجاد کنیم.

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی تصریح کرد : انتظار می رود شهرستان ها به صورت مستمر این هدف گذاری را پیگیری و اشتغال های ایجاد شده را در سامانه ملی رصد ثبت کنند.

سنجری، یکی از برنامه های دولت را طرح مهارت آموزی در محیط واقعی کار دانست وگفت: اگر چه سال گذشته با مشکلاتی برای واحد های صنفی رو به رو بودیم اما این طرح مهارت آموزی فرصت خوبی است که بستری برای اشتغال جوانان فراهم شود.

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی بیان کرد: اگر چه وضعیت بیکاری هم اکنون با ۱۰ سال قبل متفاوت است اما هرچه به سمت آینده پیش رویم فارغ التحصیلان بیکار را در جویندگان کار بیشتر می بینیم.

وی خاطر نشان کرد : ۳۵ الی ۴۰ درصد جویندگان کار فارغ التحصیلان فاقد مهارت کار هستند و آن تخصص لازم را ندارند که سبب شده است در جامعه امروز با چالش جدی مواجه شود.

سنجری ادامه داد : طرح مهارت آموزی و کارورزی، فارغ التحصیلان در فواصل چهار الی شش ماهه در هر واحد صنعتی دوره می بییند که یکی از مزیت های آن این است که این افراد مشمول قانون کار و تامین اجتماعی نیستند. پس از اتمام دوره، کارآموز می تواند با تجربه کافی امکان عقد قرارداد در آن واحد صنفی و یا در مجموعه دیگر برای خود فراهم کند وحتی پس از عقد قرار داد حمایت هایی نیز توسط دولت به کارفرما می شود.

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در مشاغل خانگی مبلغ ۲ میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان به بحث ایجاد اشتغال در شهرستان تخصیص یافت که ظرفیتی است برای بانوان تا پشتیبان ها بتوانند افرادی را تحت پوشش قرار دهند و بتوان۷۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان تسهیلات بصورت قرض الحسنه اختصاص یابد.

وی گفت: همچنین در بحث تبصره ۱۶، ۱۱ میلیارد اعتبار به کمیته امداد و بهزیستی در قالب مشاغل خانگی تخصیص پیدا کرده است که ۸۵ درصد آن جذب شده است .در زمینه اشتغال روستایی نیز یک ظرفیت خوب توسط دولت به بخش روستایی داده شده است تا از مهاجرت کمک شود.

سنجری افزود : تاکنون از اعتبار ۲۵۰ میلیارد تومان طرح فقط ۸ میلیارد تومان اعتبار گرفته شده است و بنابراین انتظار می رود تا بانک های مجری روند واگذاری اعتبارات را سرعت بخشند.طرح تعاون یکی ازطرح های خوب اقتصاد مقاومتی است که سبب توسعه عدالت اجتماعی و کاهش فقر می شود به شرطی که با ساماندهی درست فارغ التحصیلان ، مردم و گروه ها از این ظرفیت استفاده شود.