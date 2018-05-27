دستورات لازم برای حل ۷ شرکت تولیدی استان تهران صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین مقیمی بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه جلسه کارگروه رفع موانع سرمایه گذاری در استان تهران در جمع خبرنگاران با بیان این که در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولیدکنندگان کالاهای ایرانی باید به مشکلات تولید کنندگان و سرمایه گذاران در این استان رسیدگی شود، گفت: دستور جلسه امروز بررسی مشکلات ۷ شرکت تولیدی در شهرستان های ورامین، قرچک، تهران، پردیس و ملارد بود.

وی افزود: در این جلسه صاحبان صنایع نیز حضور داشته و مشکلات خود را مطرح کردند.

رییس کارگروه رفع موانع سرمایه گذاری در استان تهران اضافه کرد: مشکلات این ۷ شرکت که اغلب در بخش محیط زیست بود، مرتفع شد.

مقیمی گفت: براساس زمان بندی مشخص به مدیران هریک از دستگاه های مرتبط فرصت داده شد تا موانع پروژه های سرمایه گذاری را مرتفع کنند، چرا که اعتقاد داریم، بهترین اقدام برای اشتغال زایی ایجاد فرصت برای سرمایه گذاری است و لذا باید همه دستگاه ها برای برداشتن موانع تولید تلاش کنند.

بر اساس این گزارش، این جلسات با حضور مدیران کل محیط زیست، منابع طبیعی و آبخیزداری، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی و گردشگری، جهاد کشاورزی، شرکت آب و برق برگزار شد.











