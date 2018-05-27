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۶ خرداد ۱۳۹۷، ۱۹:۱۰

اردوغان: با مداخله در ارز نمی توانید ما را شکست دهید

اردوغان: با مداخله در ارز نمی توانید ما را شکست دهید

رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرد: با مداخله در ارز نمی توانید ما را شکست دهید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه امروز و در جریان گردهمایی مردم شهر اسپارتای این کشور اعلام کرد: با مداخله در ارز نمی توانید ما را شکست دهید.

رئیس جمهوری ترکیه درحالی که ۴ ماه از آغاز تجاوز نظامی ارتش این کشور به خاک سوریه بر خلاف موازین بین المللی و بدون کسب مجوز از دولت قانونی دمشق می گذرد ادامه داد: تا کنون در عفرین ۴ هزار و ۴۸۰ تروریست از پای در آمده و ۴۱۹ تروریست پ‌ک‌ک در شمال عراق و ۴۰۵ عنصر دیگر این گروه تروریستی در داخل کشور از پای درآمدند.

در همین رابطه، رئیس جمهوری ترکیه دیروز در گردهمایی مردم در شهر ارزروم اعلام کرده بود: از دلار و یورو فاصله بگیرید و به جای ارز خارجی به لیر روی آورید. این توطئه را با هم خنثی خواهیم کرد. برخی‌ به دنبال ایجاد فساد در ترکیه هستند، لابی های سودجو به کشور ما فشار وارد می‌کنند ولی تلاش آن‌ها بی‌فایده است و نتیجه نخواهد داد. 

در حالیکه کارزار انتخاباتی احزاب ترکیه برای مشارکت در انتخابات ۲۴ ژوئن در این کشور ادامه دارد؛ چند روزی است که ارزش لیر با کاهش شدیدی در برابر سایر ارزهای جهان مواجه شده است.

کد مطلب 4307678

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