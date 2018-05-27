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۶ خرداد ۱۳۹۷، ۲۲:۰۸

رئیس پلیس آگاهی البرز اعلام کرد:

دستگیری سارق حرفه‌ای در کرج/اعتراف به ۱۵ فقره سرقت

دستگیری سارق حرفه‌ای در کرج/اعتراف به ۱۵ فقره سرقت

کرج - رئیس پلیس آگاهی استان البرز از دستگیری سارق حرفه‌ای با اعتراف به ۱۵ فقره سرقت در این کرج خبر داد.

سرهنگ جواد صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت منزل در مناطقی از کرج پیگیری موضوع به‌صورت ویژه دردستورکار، کارآگاهان پایگاه دوم پلیس آگاهی استان البرز قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: مأموران با بررسی صحنه جرم و کشف مستندات و شواهد موجود موفق به شناسایی سارق و یافتن ردی از وی شدند.

سرهنگ صفایی تأکید کرد: با هماهنگی مقام قضایی متهم که از سارقان سابقه‌دار و تحت تعقیب پلیس بود در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و برای تحقیقات تکمیلی به پلیس آگاهی منتقل شد.

وی افزود : متهم در بازجویی‌های مأموران به جرم خود مبنی بر ۱۵ فقره سرقت فرش‌های نفیس، تابلو فرش و اشیاء قیمتی با شیوه ورود به منزل از طریق بالکن، در شهرهای گوناگون ازجمله تهران، کرج، اصفهان، خراسان رضوی و غیره اعتراف کرد.

رئیس پلیس آگاهی استان البرز با اشاره به اینکه ارزش اموال مسروقه ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است، خاطرنشان کرد: پس از شناسایی محل‌های وقوع سرقت، کلیه مالباختگان شناسایی و به‌منظور شکایت و پیگیری اموال مسروقه خود به پلیس آگاهی دعوت شدند و متهم نیز با قرار وثیقه ۶۰ میلیارد ریالی روانه زندان شد.

کد مطلب 4307702

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