۲ ماه آینده مشکل آبرسانی به روستای خشک آباد حل می شود

محمد برخورداری نیز در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: مشکل مردم روستای خشک آباد در واقع به دلیل طراحی سیستم جدید انتقال آبرسانی در شبکه روستایی است و به دلیل اینکه این روستا در آخرین نقطه از خط انتقال آبرسانی قرار دارد همچنین تعدادی از خانوارها در ارتفاع هستند آبرسانی به اهالی به درستی صورت نمی گیرد.

برخورداری گفت: در راستای رفع این مشکل نیازمند لوله گذاری به طول چهار کیلومتر هستیم که به صورت جداگانه و مجزا به این روستا آبرسانی شود.

این مسئول در پایان تاکید کرد: لوله گذاری در حال انجام است و تا دوماه آینده کار اجرایی به اتمام می رسد که در طول این مدت زمان برای رفع مشکل روستای خشک آباد با تانکر به آنها آبرسانی تا موانع هه صورت کامل رفع شود.