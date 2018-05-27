تصادف خونین در محور گرمی – اردبیل جان یک شهروند را گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، این سانحه رانندگی ساعاتی قبل بین دو خودرو سواری و تانکر حامل سوخت رخ داد که در اثر آن راننده خودرو سواری جان خود را از دست داد.

رئیس پلیس راه استان اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به این سانحه رانندگی گفت: این تصادف در محور گرمی به سمت اردبیل اتفاق افتاده که در اثر آن یک شهروند جان خود را از دست داد.

سرهنگ حجت فتاحی اضافه کرد: در این حادثه خودرو سواری که از گرمی به سمت اردبیل حرکت می کرده با تانکر حامل سوخت که از رضی به سمت گرمی در حرکت بوده برخورد می کند.

وی در تشریح علت این حادثه متذکر شد: انحراف به چپ از سوی خودرو سواری به دلیل خستگی و خواب آلودگی راننده و برخورد مستقیم با تانکر حامل سوخت علت اصلی این تصادف بوده است.

رئیس پلیس راه استان با تاکید بر اینکه در این حادثه راننده خودرو سواری با مصدومیت شدید روبرو و به بیمارستان انتقال می باید، ادامه داد: با وجود تلاش های صورت گرفته متاسفانه این فرد به علت شدت تصادف فوت کرده است.