به گزارش خبرنگار مهر، اولین واحد بازسازی شده شهری در شهرستان سرپلذهاب امروز با حضور تابش رئیس بنیاد مسکن کشور افتتاح و به بهره برداری رسید.

تابش رئیس بنیاد مسکن کشور در آیین افتتاح این واحد مسکونی اظهار داشت: ۷۰۰۰ واحد تخریبی در شهر سرپلذهاب وجود دارد.

تابش بیان کرد: دو هزار واحد در مرحله فنداسیون و هزار واحد در مرحله پی کنی قرار دارد و برای ۱۵۰۰واحد در سرپل ذهاب طراحی نقشه انجام شده است.

رئیس بنیاد مسکن کشور افزود: ۲۵ هزار واحد روستایی تخریبی در مناطق زلزله زده وجود دارد.

وی گفت: تا شهریور امسال ۱۲ هزار واحد روستایی به بهره برداری می‌رسد و تا پایان فصل پاییز کار بازسازی دیگر واحدهای روستایی به پایان می‌رسد.