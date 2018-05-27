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۶ خرداد ۱۳۹۷، ۱۹:۵۴

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی:

۱۲ هزار واحد روستایی تا شهریور امسال به بهره برداری می‌رسد

۱۲ هزار واحد روستایی تا شهریور امسال به بهره برداری می‌رسد

کرمانشاه- رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: تا شهریور امسال ۱۲ هزار واحد روستایی به بهره برداری می‌رسد و تا پایان فصل پاییز کار بازسازی دیگر واحدهای روستایی به پایان می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین واحد بازسازی شده شهری در شهرستان سرپلذهاب امروز با حضور تابش رئیس بنیاد مسکن کشور افتتاح و به بهره برداری رسید.

 تابش رئیس بنیاد مسکن کشور در آیین افتتاح این واحد مسکونی اظهار داشت: ۷۰۰۰ واحد تخریبی در شهر سرپلذهاب وجود دارد.

تابش بیان کرد: دو هزار واحد در مرحله فنداسیون و هزار واحد در مرحله پی کنی قرار دارد و برای ۱۵۰۰واحد در سرپل ذهاب طراحی نقشه انجام شده است.

رئیس بنیاد مسکن کشور افزود: ۲۵ هزار واحد روستایی تخریبی در مناطق زلزله زده وجود دارد.

وی گفت: تا شهریور امسال ۱۲ هزار واحد روستایی به بهره برداری می‌رسد و تا پایان فصل پاییز کار بازسازی دیگر واحدهای روستایی به پایان می‌رسد.

کد مطلب 4307720

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