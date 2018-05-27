حرکت انقلاب درجهت فقرزدایی بود/لزوم کاهش تجملات مراسم ارتحال امام

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسن خمینی بعد از ظهر یکشنبه در دیدار با اعضا ستاد مرکزی بزرگداشت حضرت امام خمینی(ره) طی سخنانی گفت: امروز بیش از هر زمان به تبیین شخصیت امام(ره) نیاز داریم.

وی سپس در خصوص مراسم بزرگداشت امام خمینی(ره) گفت: نکته مهم حائز اهمیت این است که این مراسم صرفا بزرگداشت یک نفر و یک رهبر نیست، بلکه ادای دین ما به امام (ره) است.

تولیت حرم مطهر امام(ره) افزود: این که همه دستگاه ها دست در دست یکدیگر تلاش می کنند و با همت وارد عمل می شوند، تا مراسمی را برگزار کنند، علتش علاوه بر ادای دین نیاز همه ما و جامعه به امام است.

خمینی افزود: جامعه ما بیش از هر زمان دیگری در روزگار خود به شخصیت امام و پرچمی که نام ایشان باشد و هویتی که از او وام بگیرد محتاج است.

وی با بیان این که امروز شرایط بغرنجی در جهان حاکم است گفت: در منطقه ما ارتجاع سلفی و بی تدبیری که نتیجه عملکرد آن قطعا منجر به شقاق امت اسلامی و نفع دشمنان امت اسلامی منجر می شود حضور فعال تری دارد و خوشبختانه در حال حاضر از شر داعش با همت فرزندان امت اسلامی خلاص شدیم اما به نوع دیگری گرفتاری صاحبان زر تزویری پدید،امده که فضای منطقه را مه آلوده و بغرنج تر کرده است.

تولیت حرم مطهر امام خمینی(ره) در ادامه با اشاره به این که در امریکا یک جریان نا متعارف بر سر کار آمده است که بزرگ ترین هدفش را ضربه به مردم ایران و تغییر نظام سیاسی و ساختار در این کشور قرار داده است، گفت: با وجود روزهای سخت و مسائل و مشکلاتی که هست نقاط قوتی را نیز شاهد هستیم.

خمینی اضافه کرد: اما آن چیزی که بیش از همیشه برای عبور از این بحران به آن نیازمند هستیم تمسک به امام به عنوان نماد تفکر اسلامی و دینداری صحیح در عصر حاضر است.

وی بیان داشت: امروز شاهد بیشترین تهاجمات به امام و انقلاب اسلامی هستیم و دشمنان به این موضوع که تا نام امام در این سرزمین بلند است جمهوری اسلامی مستحکم می باشد، شکی ندارند.

خمینی گفت: باید بدانیم که روزی به ما لطمه وارد می شود که امام را فراموش کنیم و حضور امام کم رنگ تر بشود چرا که ایشان مظهر عزت در جامعه ما است.

وی ادامه داد: روزی که انقلاب شکل می گیرد، روزی است که عزت فروخفته دوران قاجار و قبل تر در چشم مردم ایران از بین رفته بود و سرنوشت مردم در میان سفارتخانه های خارجی شکل می گرفت و آن عزت به جامعه برگشت و ایستادگی،شکل گرفت.

خمینی در ادامه اظهار داشت: امام مظهر مقاومت و ایستادگی است و وادادگی و ذلت پذیری از مکتب امام به دور است و این به معنای تهور نیست چرا که امام شجاع و متهور بوده است.

وی افزود: شجاعت همان جلوه ای را در سیدالشهدا دارد که در امام حسن داشته است و در این معنا جان و مال فرد مطرح نیست هر چه هیت در طبق اخلاص قرار دارد و برای فردای کشور و اعتلای نام اسلام باید باشد.

وی گفت: امام مظهر عزت، توانمندی، ایستادگی و وحدتی اسن که عامل همه این ها است چرا که ما با انسجام و وحدت و همدلی می توانیم بایستیم.

خمینی افزود: باید همه با هم وحدت باشیم، خداوند اگر بخواهد عذابی به هر قومی بفرستد، آن ها را از هم جدا می کند.

وی با بیان این که در صورت بروز اختلاف به جای آن که در برابر دشمن بایستیم به یکدیگر مشغول می شویم، گفت: امام مظهر کمک به مستحقین و فقرزدایی در این جامعه است و یکی از بیشترین عناوین در فرمایشات امام تذکر به مسئولین برای توجه به فقرا و مسئولین است.

تولیت حرم مطهر امام خمینی(ره) گفت: مستحقین و فقرا پایه گذاران نهضت اسلامی هستند، در اسلام فقر عزیز نیست، فقیر عزیز است، فقر باید از بین برود، اما باید به فقیر کمک کرد و آن را عزیز داشت.

وی با بیان این که حرکت اولیه انقلاب در جهت فقرزدایی با جهاد سازندگی، کمیته امداد و ... بود، افزود: جهت نگاه باید به سوی فقرستیزی و اکرام محرومین باشد.

خمینی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت مراسم بزرگداشت امام(ره) اشاره و اضافه کرد: مراسم بزرگداشت امام برای مردم ایران است و ما و نسل های آینده محتاج این مراسم هستیم، از امام آموختیم و می آموزیم و امام پرچم و نماد این علامت است که مردم ایران عزیز هستند و سر در برابر زیاده خواهی خم نکرده و زیر بار ظلمت نمی روند.

وی با بیان این که از امام آموختیم که ملت ایران یک ملت واحد و همراه هم هستند، گفت: مردم ایران دین دار و مومن بوده و همراه هم در پی از بین بردن مشکلات جامعه هستند.

خمینی با بیان این که باید مراقب باشیم مراسم سالگرد امام از هرگونه تجمل و ریخت و پاش اضافی به دور باشد، تاکید کرد: احتیاج به چاپ وسیع مطالب ندارد، سابق برای تبلیغات و بیان بسیاری از مسائل نیاز به چاپ بود، اما امروز با توجه به فضای مجازی احتیاج نیست، باید مراسم را ساده اما باشکوه برگزار کرد، باید هرچه کم تر به ابعاد مالی مجموعه و بیشتر به ابعاد معنوی مراسم توجه کرد.

تولیت حرم مطهر امام خمینی(ره) اضافه کرد: باید از مردم بخواهیم به بعد معنوی امام توجه کنند.

وی با بیان این که مراسم ارتحال امام در میانه شب های قدر واقع شده است، گفت: این امر می تواند سبب افزایش معنویت مراسم شود.