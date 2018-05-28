طرح «تونل سبز» در مسیر فرودگاه گرگان اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری گرگان، جلسه هماهنگی اجرای طرح تونل سبز در گرگان به میزبانی فرمانداری این شهر، ریاست ابوالقاسم صفوی، سرپرست فرمانداری شهرستان گرگان و با حضور معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری، بخشدار مرکزی گرگان، مدیر اداره حمل و نقل و پایانه های شهرستان گرگان، مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گرگان، معاون فرودگاه گرگان و مدیر سیما، منظر و فضای سبز شهرداری با هدف اجرای طرح تونل سبز در مرکز استان برگزار شد.

صفوی در این جلسه اظهار کرد: همه مدیران این اهتمام را داشته باشند تا ورودی شهر را که در نگاه میهمانان نشانه فرهنگ و سوابق مدیران شهری است با زیبا سازی مسیر نشان دهیم.

وی افزود: با اجرای این طرح به طول هفت کیلومتر در دو طرف جاده گرگان به سمت روستای امیرآباد، محمدآباد و فرودگاه، با همکاری شهرداری، بخشداری و دهیاری نهال کاری خواهد شد و بنیاد مسکن با اجرای معماری سنتی جداره روستای محمدآباد به زیباسازی آن کمک می کند.

صفوی اظهار کرد: در این طرح همچنین اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستان آزادسازی و آسفالت کنار گذر جاده را عهده دار خواهد بود.

وی گفت: شهرداری گرگان با خرید نهال و آبیاری مستمر و بخشداری با نصب پلاک با همکاری دهیاران در نگهداری کامل آنها تلاش خواهند کرد و این امر به یاری خدا به زودی محقق خواهد شد.