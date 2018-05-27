به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری کرمان، شهردار کرمان به‌همراه سرپرست معاونت حمل‌ونقل و امور زیربنایی شهرداری، از برخی پروژه‌های این معاونت بازدید کرد.

سیدمهران عالم‌زاده، شهردار کرمان، پروژه‌ بهسازی ورودی شهر کرمان از سمت جاده‌ زرند، روند تکمیل پل سیدی و آسفالت معابر ازجمله کوچه‌ شماره هفت بزرگ‌راه آیت‌الله خامنه‌ای را مورد بازدید قرار داد و در جریان روند اجرای این پروژه‌ها قرار گرفت.

شهردار کرمان همچنین در نشستی که در محل معاونت حمل‌ونقل و امور زیربنایی با حضور سرپرست و مدیران این معاونت برگزار شد، نیروی انسانی را سرمایه‌ اصلی شهرداری کرمان دانست و گفت: اگرچه شهرداری کرمان حدود 300 میلیارد تومان بدهی دارد که بخشی از آن از سال 82 تاکنون باقی مانده است، اما نیروی انسانی شهرداری در حوزه‌های مختلف در تلاش هستند تا بهترین کارها را رقم بزنند.

عالم‌زاده با بیان این‌که اقتصاد مقاومتی مورد انتظار رهبر معظم انقلاب را می‌توان در شهرداری کرمان دید، افزود: نیروهای شهرداری کرمان با تکیه بر توان داخلی و روش‌های تأمین مالی اعتباری، کارها را پیش می‌برند که جای تقدیر دارد.

وی یکی از دغدغه‌های مدیریت شهری را پرداخت حقوق پرسنل شهرداری دانست و گفت: متأسفانه علی‌رغم تلاش‌ها برای پرداخت حقوق، هنوز بین پرداخت حقوق نیروهای رسمی و شرکتی فاصله‌ وجود دارد که باید تلاش کنیم این فاصله پُر شود.

شهردار کرمان افزود: پُر کردن فاصله‌ پرداخت حقوق پرسنل رسمی و شرکتی شهرداری کرمان، یکی از چالش‌های اصلی است که همه باید با هم‌افزایی در این زمینه کمک کنند.

عالم‌زاده با اشاره به کاهش درآمدهای شهرداری در ماه‌های ابتدایی سال گفت: خوشبختانه علی‌رغم درآمدهای پایین شهرداری در فروردین و اردیبهشت‌ماه، توانستیم در اردیبهشت‌ماه یک ماه حقوق تمام پرسنل اعم از رسمی، قراردادی و شرکتی را پرداخت کنیم.

وی به پرداخت نقدینگی به سازمان عمران شهرداری هم اشاره کرد و افزود: در پرداخت نقدینگی به سازمان عمران باید توجه بیش‌تری داشته باشیم، اما پرداخت بخشی از بدهی 23 میلیارد تومانی سازمان عمران هم که تاکنون انجام گرفته، در همین راستاست.

شهردار کرمان درباره‌ امکانات و نیروی انسانی مورد نیاز معاونت حمل‌ونقل و امور زیربنایی و سازمان‌های زیرمجموعه‌ این معاونت نیز گفت: امکانات و نیروی انسانی مورد نیاز این معاونت تأمین خواهد شد.

عالم‌زاده در عین حال به صرفه‌جویی انجام گرفته در بخش خودرو و نیروی انسانی در حوزه‌ شهردار اشاره کرد و با تأکید بر این‌که باید سرمایه‌هایی که در اختیار داریم را درست مدیریت کنیم، گفت: انتظار داریم تمام معاونت‌ها و سازمان‌ها همین نگاه و دیدگاه را داشته باشند و تلاش کنند تا کارها را با حداقل‌ها پیش ببرند.

شهردار کرمان به اقدامات مختلف حوزه‌ معاونت حمل‌ونقل و امور زیربنایی شهرداری و سازمان عمران اشاره کرد و افزود: مردم انتظار دارند معابر مختلف شهر آسفالت شود که اجرای آسفالت در 9 معبر اصلی شهر، اتفاق مطلوبی است و بازخوردهای مثبتی در بر داشته است.

عالم‌زاده همچنین توصیه کرد: معاونت‌ حمل‌ونقل و امور زیربنایی و سازمان‌های وابسته و همچنین سایر حوزه‌های مختلف شهرداری برای خرید مصالح و امکانات مورد نیاز به سمت شیوه‌های تهاتری بروند.

وی با بیان این‌که معاونت حمل‌ونقل و امور زیربنایی شهرداری، حوزه‌ گسترده‌ای شده است، گفت: با تدبیر سرپرست معاونت حمل‌ونقل و امور زیربنایی و واگذاری امور مختلف به افراد متخصص، سازکار خوبی در این معاونت شکل گرفته و جای نگرانی نیست.