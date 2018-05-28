احداث کارخانه سرم سازی در خوسف/۱۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شفیعی یکشنبه شب در جلسه مشترک کارگروه تخصصی اشتغال و کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان بیان کرد: ۳.۶ درصد جمعیت خراسان جنوبی در خوسف قرار دارد.

وی با بیان اینکه این شهرستان دارای ۱۰ هزار و ۷۰۱نفر جمعیت فعال است، گفت: از این میزان ۱۰ هزار ۱۲۴ نفر شاغل و ۵۵۷ نفر بیکار هستند.

شفیعی نرخ بیکاری شهرستان خوسف را ۵.۴ درصد دانست و افزود: هزار و ۶۰۵ نفر از جمعیت این شهرستان بیمه‌شده اصلی هستند.

فرماندار خوسف اظهار کرد: ۶۶ درصد از جمعیت خوسف در بخش کشاورزی، چهار درصد در بخش صنعت، ۷.۵ درصد در بخش تجارت و ۱۴ .۷ درصد در سایر بخش‌ها فعال هستند.

وی با بیان اینکه این شهرستان دارای ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های زیادی است، افزود: دهکده گیاهان دارویی یکی از این ظرفیت‌ها بوده که سال گذشته کلنگ زنی شد.

شفیعی وجود شهرک گلخانه‌ای را دومین مزیت این شهرستان دانست و گفت: این گلخانه دارای ۳۰ واحد فعال بوده که در حال حاضر با مشکل آب مواجه است.

اخذ سیب سلامت شیر شتر خوسف

فرماندار خوسف با بیان اینکه ۷۷۹ هکتار از اراضی خوسف زیر کشت عناب است، گفت: سال گذشته تولید کیک و شکلات عناب را داشتیم.

وی با اشاره به پتانسیل بالای تولید گل نرگس در خوسف اظهار کرد: ۲۴ هکتار از اراضی این شهرستان زیر کشت گل نرگس است.

شفیعی با بیان اینکه همچنین این شهرستان دارای ۱۳ هزار و ۸۰۰ نفر شتر است، اظهار کرد: اخذ سیب سلامت شیر شتر یکی از اقدامات خوب انجام شده است.

وی بیان کرد: احداث کشتارگاه دام و شترمرغ و احداث دو مجتمع دامداری از برنامه‌های پیش رو در شهرستان خوسف بوده که به رونق آن کمک شایسته‌ای خواهد کرد.

شفیعی با بیان اینکه ۶۰ واحد شترمرغ در شهرستان خوسف فعال هستند، افزود: همچنین ۸۳ واحد مرغداری گوشتی در این شهرستان فعالیت می کنند.

۱۰۴ کوره آجر پزی خوسف تعطیل است

فرماندار خوسف با اشاره به مزیت‌های معدنی و صنعتی این شهرستان بیان کرد: خوسف دارای دو ناحیه صنعتی بوده که توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده است.

وی بیان کرد: در حال حاضر ۱۳۰ کوره آجرپزی در شهرستان خوسف وجود دارد که از این تعداد ۲۶ کوره فعال هستند.

شفیعی بیان کرد: سال گذشته ۱۰۲ میلیون یورو متقاضی سرمایه‌گذاری خارجی داشتیم که تاکنون ۲۲ میلیون یورو جذب شده است.

وی با اشاره به سرمایه‌گذاری چینی‌ها برای راه‌اندازی کارخانه شمش چدن بیان کرد: با رفع مشکل انتقال ارز، به زودی شاهد افتتاح این کارخانه خواهیم بود.

شفیعی با بیان اینکه ماشین‌آلات فاز دوم این کارخانه خریداری‌شده و در بندر است، افزود: همچنین برای فاز سوم این کارخانه نیز منتظر صدور مجوزها از سوی سازمان صنعت و معدن هستیم.

فرماندار خوسف اظهار کرد: همچنین سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاه خورشیدی هفت میلیون دلار بوده که به زودی افتتاح می‌شود.

وی از راه‌اندازی کارخانه سرم‌سازی در خوسف خبر داد و افزود: برای احداث این کارخانه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار مصوبات ملی است.

تعهد ۴۴۲ نفری دستگاه ها برای ایجاد اشتغال

شفیعی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۲ واحد صنعتی در شهرستان خوسف غیرفعال هستند، افزود: کارخانه سفال به دلیل بدهی یک میلیارد و ۵۰۰ تومان به بانک، تعطیل است.

وی ادامه داد: همچنین کارخانه فولاد که در سال ۸۴ با سرمایه‌گذاری عمانی‌ها آغاز به کار کرد، به دلیل عدم وجود زیرساخت‌ها تعطیل شده است.

فرماندار خوسف با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه اشتغال بیان کرد: سال گذشته ۱۲ کمیته اشتغال با ۵۰ مصوبه برگزار شد.

شفیعی با بیان اینکه همچنین در سال جاری دو جلسه اشتغال با پنج مصوبه برگزار شده است، گفت: تعهد دستگاه‌های اجرایی شهرستان برای اشتغال‌زایی سال گذشته ۴۶۹ نفر بوده که برای ۵۰۰ نفر شغل ایجاد کرده‌اند.

بنا به گفته فرماندار خوسف، تعهد دستگاه‌های اجرایی این شهرستان برای ایجاد اشتغال در سال جاری ۴۴۲ نفر است.

وی با اشاره به اجرای طرح مهارت‌آموزی در محیط کسب‌وکار واقعی بیان کرد: در راستای اجرای این طرح ۲۰ نفر جذب‌شده‌اند.

شفیعی از صدور ۴۲ مجوز اشتغال خانگی در سال جاری خبر داد و گفت: همچنین اعتبار اشتغال فراگیر سه میلیارد تومان بوده که تاکنون ۱۰ درصد جذب شده است.