به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «ایوان دوک» سناتور ۴۱ ساله حزب محافظه‌کار پیروز دور نخست انتخابات ریاست جمهوری کلمبیا شد حال‌آنکه از کسب حدنصاب ۵۰ درصد برای تشکیل دولت بازماند و به‌این‌ترتیب، انتخابات به دور دوم کشیده شد.

وی در دور بعدی انتخابات که ۱۷ ماه میلادی ژوئن برگزار می‌شود، با «گوستاو پترو» شبه‌نظامی سابق، رقابت خواهد کرد.

این نخستین انتخابات کلمبیا در نیم قرن گذشته است که به دور از درگیری با گروه «فارک» برگزار می‌شود.

در دور نخست نسبت آراء دوک در مقایسه با پترو ۳۹.۷ به ۲۵ درصد بود که نشان از اختلاف نظر عمیق مردم درباره پیمان صلح کلمبیا است.

دوک وعده داده درصورت پیروزی، توافق انجام گرفته میان دولت و فارک را بازنویسی کند.