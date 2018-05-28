حسن زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تلاش باشگاه استقلال برای حفظ «مامه تیام» گفت: دوستان در باشگاه کار مذاکره را شروع کرده اند و منتظریم نتیجه به هیات مدیره گزارش شود. امیدواریم که تیام حفظ شود. این بازیکن خودش علاقه دارد در استقلال بماند.

وی درباره اینکه تیام شب گذشته مدعی شد افرادی در باشگاه برای او قبل از بازی با ذوب آهن مشکل‌سازی کرده اند و او از این بابت ناراحت است، تاکید کرد: تیام مسائلی را مطرح کرده که روشن نیست. گویا افرادی از درون باشگاه برای او مشکل ایجاد کرده اند که او دلخور شده. تیام خودش بازیکن حرفه ای و اخلاقی است و کوچکترین مشکلی با این بازیکن نداشته ایم. قطعا اگر کسی سر راه تیام مانعی بگذارد، به شدت با او برخورد می کنیم.

عضو هیات مدیره باشگاه استقلال ادامه داد: قطعا ادعای تیام را بررسی می کنیم تا ببینیم ماجرا چه بوده و از کجا آب می‌خورد.

زمانی همچنین در خصوص اینکه بعضی از کارشناسان و پیشکسوتان استقلال از سفر افتخاری به ترکیه برای مذاکره با تیام انتقاد کرده بودند، تصریح کرد: بله شأن و جایگاه آقای افتخاری بالاتر از این است که در این سطح ورود کند. این کار در شأن مدیرعامل نیست که به یک کشور دیگر برود و با بازیکنی مذاکره کند. افتخاری می توانست راحت این بازیکن و مدیربرنامه هایش را در دفترش بخواهد و با آنها مذاکره کند!

وی در پاسخ به این سئوال که باشگاه برای جانشینی تیام چه گزینه هایی مدنظر دارد؟ گفت: اولویت ما حفظ تیام است ولی قطعا باشگاه هم گزینه هایی خواهد داشت.

عضو هیات مدیره باشگاه استقلال در خصوص وضعیت حسین حسینی دروازه بان این تیم و زمزمه حضورش در تیم سپاهان هم خاطرنشان کرد: حسینی خودش اعلام کرده که یک استقلالی واقعی است. او نسبت به تیمش تعصب دارد و قطعا حاضر نیست تصمیم به جدایی بگیرد؛ بخصوص اینکه بعد از جام جهانی می تواند به دروازه بان اول تیم ملی هم تبدیل شود.