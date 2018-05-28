پادشاه اردن تجاوزات رژیم صهیونیستی به باریکه غزه را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، عبد الله دوم پادشاه اردن در جریان دیدار با هیأتی از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی به نوارغزه را محکوم کرد.

طرفین در این دیدار آخرین تحولات فلسطین پس از انتقال سفارت آمریکا به قدس اشغالی را بررسی کردند و ملک عبد الله بر لزوم دستیابی به صلحی جامع و عادلانه در منطقه به منظور تحقق خواسته های مشروع ملت فلسطین اعم از تشکیل کشور مستقل در مرزهای سال ۱۹۶۷ به مرکزیت قدس شرقی تاکید کرد.

وی بار دیگر اعلام کرد که مسأله قدس باید در چارچوب مسائل نهایی و از طریق مذاکرات و با تکیه بر راهکار تشکیل دو کشور حل و فصل شود.

گفتنی است که از زمان انتقال سفارت آمریکا به قدس در تاریخ ۱۴ مه جاری، تظاهرات گسترده حق بازگشت فلسطینیان در اعتراض به این اقدام آمریکا و به منظور تاکید بر حق بازگشت آوارگان به وطن شان ادامه دارد و تاکنون در جریان این تظاهرات ها بیش از ۶۵ نفر شهید و صدها نفر دیگر زخمی شده اند.