کاهش ۵۰ درصدی احداث واحدهای مسکونی جدید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ‌ رادیو اقتصاد، مهدی سلطان محمدی با اشاره به محدودیت اثرگذاری دولت در تغییرات بازار مسکن افزود: کاهش بازدهی فعالیت ساختمان سازی سبب خروج سرمایه مردم از این بخش و سپس کاهش تولید خواهد شد.

وی با اشاره به کاهش تولید مسکن از ۸۰۰ هزار واحد به کمتر از ۴۰۰ هزار واحد در سال گذشته در سراسر کشور گفت: این کاهش تولید در اثر انتقال سرمایه های مردم به بانک ها به دلیل کاهش بازدهی و سود دهی ساختمان اتفاق افتاده است.

این کارشناس بازار مسکن رونق بازار مسکن و افزایش قیمت آن را دو عامل به هم پیوسته اعلام کرد و ادامه داد: با سرازیر شدن سرمایه ها به بازار مسکن تولید افزایش یافته و این روند سبب افزایش قیمت خواهد شد بالارفتن قیمت، جذب سرمایه را بیشتر و تولید را افزایش می دهد که با ادامه این دوره، ‌ افزایش تولید و افزایش قیمت رکود را در بازار مسکن به همراه خواهد داشت.

محمدی با اشاره به تلاش دولت برای به حرکت درآوردن بازار مسکن افزود: اختصاص وام به خانه اولی ها و بافت فرسوده با توجه به تبعات اجتماعی آن کار درست دولت در تحریک بازار مسکن است.

وی گفت: اختصاص وام های کم بهره با زمان بازپرداخت طولانی می تواند در رونق بازار مسکن تاثیرقابل توجهی داشته باشد.

این کارشناس بازار مسکن افزود: افزایش قیمت مسکن اتفاقی بدیهی بود که اگر دولت اقدام به پرداخت وام نمی کرد شرایط کنونی مسکن به حالت دشوارتری می رسید.