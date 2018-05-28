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۷ خرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۰۷

در سال گذشته رقم خورد؛

کاهش ۵۰ درصدی احداث واحدهای مسکونی جدید

کاهش ۵۰ درصدی احداث واحدهای مسکونی جدید

کارشناس بازار مسکن گفت: تولید مسکن در سال گذشته در سراسر کشور از ۸۰۰ هزارواحد مسکونی به کمتر از ۴۰۰ هزار واحد مسکونی کاهش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ‌ رادیو اقتصاد، مهدی سلطان محمدی با اشاره به محدودیت اثرگذاری دولت در تغییرات بازار مسکن افزود: کاهش بازدهی فعالیت ساختمان سازی سبب خروج سرمایه مردم از این بخش و سپس کاهش تولید خواهد شد.

وی با اشاره به کاهش تولید مسکن از ۸۰۰ هزار واحد به کمتر از ۴۰۰ هزار واحد در سال گذشته در سراسر کشور گفت: این کاهش تولید در اثر انتقال سرمایه های مردم به بانک ها به دلیل کاهش بازدهی و سود دهی ساختمان اتفاق افتاده است.

این کارشناس بازار مسکن رونق بازار مسکن و افزایش قیمت آن را دو عامل به هم پیوسته اعلام کرد و ادامه داد: با سرازیر شدن سرمایه ها به بازار مسکن تولید افزایش یافته و این روند سبب افزایش قیمت خواهد شد بالارفتن قیمت، جذب سرمایه را بیشتر و تولید را افزایش می دهد که با ادامه این دوره، ‌ افزایش تولید و افزایش قیمت رکود را در بازار مسکن به همراه خواهد داشت.

محمدی با اشاره به تلاش دولت برای به حرکت درآوردن بازار مسکن افزود: اختصاص وام به خانه اولی ها و بافت فرسوده با توجه به تبعات اجتماعی آن کار درست دولت در تحریک بازار مسکن است.

وی گفت: اختصاص وام های کم بهره با زمان بازپرداخت طولانی می تواند در رونق بازار مسکن تاثیرقابل توجهی داشته باشد.

این کارشناس بازار مسکن افزود: افزایش قیمت مسکن اتفاقی بدیهی بود که اگر دولت اقدام به پرداخت وام نمی کرد شرایط کنونی مسکن به حالت دشوارتری می رسید.

کد مطلب 4307868

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