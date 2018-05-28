به گزارش خبرگزاری مهر، «نناد لالوویچ» رئیس اتحادیه جهانی کشتی با تأیید این خبر گفت: مسابقات کشتی قهرمانی جهان در سال ۲۰۱۹ میلادی یکی از مراحل گزینشی المپیک ۲۰۲۰ توکیو محسوب می شود.

وی ادامه داد: کشورهای ترکیه و قزاقستان برای میزبانی این مسابقات شهرهای استانبول و آلماتی را پیشنهاد داده اند و ما به دقت در حال بررسی شرایط آنها هستیم.

لالوویچ تصریح کرد: کمیته اجرایی اتحادیه جهانی کشتی در اواخر ماه ژوئیه یا اوایل ماه آگوست سالجاری در رم ایتالیا در مورد میزبان این مسابقات تصمیم گیری می کند.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر وظایف سازمان دهندگان مسابقات نسبت به قبل کمتر است و ما در اتحادیه جهانی کشتی، تهیه برنامه های تلویزیونی، اعتبار بخشی و سایر مسائل را دنبال می کنیم.