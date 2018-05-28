ابداع سیستم ایمنی برای جلوگیری از قطع انگشتان توسط پهپاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، پره های چرخان پهپادها بسیار تیز هستند و با سرعت بالایی به دور خود می چرخند و برخورد دست یا انگشتان با آنها می تواند موجب جراحات عمیق و خطرناک شود.

از همین رو گروهی از محققان استرالیایی دانشگاه کوئینز لند در استرالیا یک سیستم ایمنی موسوم به موتور ایمن را طراحی کرده اند که بلافاصله بعد از تشخیص نزدیک شدن دست یا دیگر اجزای بدن به پره های پهپاد آنها را خاموش کرده و از کار می اندازد.

این سیستم متشکل از چهار حلقه پلاستیکی سبک وزن است که هر یک از آنها بر روی یکی از چهار پره پهپاد نصب می شوند و کل حلقه را احاطه می کنند. حلقه های یادشده با چرخش سریع خود به دور پره های تی مانع از برخورد دست با آنها می شوند.

در صورتی که دست فردی به هر علت از این حلقه ها عبور کرده و به پره های پهپاد نزدیک شود، حسگر اپتیکی مادون قرمز نصب شده بر روی حلقه های مذکور متوجه موضوع شده و موتور پهپاد را از کار می اندازد تا از ایجاد جراحت جلوگیری شود.

با توجه به اینکه کل این فرایند در تنها شش صدم ثانیه رخ می دهد خطری سلامت افراد را تهدید نمی کند. نصب این سیستم ۲۰ گرمی بر روی هر پهپاد تنها ۱۱ دلار هزینه دارد.