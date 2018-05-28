به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی کاروند پیش از ظهر دوشنبه در جمع ستاد رمضان تویسرکان از اجرای طرح جزء خوانی قرآن کریم در تمام مساجد این شهرستان خبر داد و گفت: گفتمان‌های دینی ویژه ماه رمضان در تویسرکان برگزار می‌شود.

وی گفت: امسال نیز همچون سال های گذشته آیین جزء خوانی قرآن کریم در ماه نزول قرآن در تمامی مساجد شهرستان تویسرکان پس از اقامه نماز ظهر و عصر برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام کاروند اظهار داشت: طبق برنامه ریزی انجام شده طرح جزء خوانی قرآن کریم با حضور قاریان برتر شهرستانی نیز در مسجد جامع تویسرکان به عنوان برنامه محوری شهرستان در حال برگزاری است.

وی بابیان اینکه گفتمان های دینی در ماه رمضان با موضوعات مختلف در تویسرکان برگزار می‌شود، گفت: برگزاری گفتمان های دینی در ارتقای آموزه های مذهبی و دینی جوانان و نوجوانان بسیارموثر است.

وی افزود: در ماه رمضان از وجود مبلغین اعزامی، روحانیون مستقر و طرح هجرت در برپایی گفتمان های دینی استفاده می‌شود.

حجت الاسلام کاروند محل برگزاری گفتمانهای دینی را مساجد، هیئات مذهبی و محافل دینی ذکر کرد و اظهار داشت: با توجه به استقبال جوانان و نوجوانان از برنامه های اداره تبلیغات اسلانی در ماه رمضان بهترین فرصت برگزاری گفتنانها همین ماه است.

کارشناس امورفرهنگی تبلیغات اسلامی تویسرکان نیز گفت: سیستم پاسخگوی به سئوالات و شبهات دینی مردم در ماه رمضان فعال است.

محمد موسی جوکار افزود: اداره تبلیغات اسلامی تویسرکان به منظور بهره برداری مردم از مسائل شرعی بصورت حضوری و نیز تلفنی پاسخگوی سئوالات دینی و مذهبی مردم در ماه مبارک است.

وی اظهار داشت: طی ماه رمضان همه روزه یکی از مبلغین شهرستان در اداره تبلیغات اسلامی پاسخگوی سئوال های مردم است.