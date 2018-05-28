۷ خرداد ۱۳۹۷، ۹:۵۱

سخنگوی نیروهای مسلح یمن:

آماده درگیری با متجاوزان ائتلاف سعودی در ساحل غربی هستیم

سخنگوی نیروهای مسلح یمن از آمادگی این نیروها برای درگیری با مزدوران ائتلاف متجاوز سعودی در بخش ساحل غربی یمن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، عزیز راشد سخنگوی نیروهای مسلح یمن که همپیمان نیروهای انصارالله به شمار می رود گفت: آماده درگیری با متجاوزان ائتلاف سعودی در ساحل غربی هستیم. هرچقدر ارتش و کمیته های مردمی یمن، به متجاوزان سعودی و مزدورانش  بیشتر فشار می آورند آنها نیز به غیر نظامیان حمله می کنند و مزدوران را به شرکت در عملیات گسترده در ساحل غربی یمن وا می دارند.

وی در ادامه افزود: ارتش و کمیته های مردمی یمن با به هلاکت رساندن مزدوران سعودی و انهدام و تخریب خودروهای زرهی و اتاق های عملیات آنها ضربه سنگین به ائتلاف سعودی وارد ساخته است. این عملیات ها از ابتدای تجاوز در ساحل غربی ادامه دارد.

وی تاکید کرد: شمار نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن بیشتر است و قبایل یمنی کاملا داوطلبانه آماده شرکت در نبرد با متجاوزان سعودی آمریکایی اماراتی در ساحل غربی هستند.

راشد افزود: دهها هزار نفر از نیروهای مزدور در درگیری ها با ارتش یمن به هلاکت رسیدند و یا زخمی شدند.  ما منتظر رویارویی با ارتش سعودی و اماراتی هستیم زیرا آنها همچون بزدلان، مزدوران را جلو می فرستند.

