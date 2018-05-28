به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، عزیز راشد سخنگوی نیروهای مسلح یمن که همپیمان نیروهای انصارالله به شمار می رود گفت: آماده درگیری با متجاوزان ائتلاف سعودی در ساحل غربی هستیم. هرچقدر ارتش و کمیته های مردمی یمن، به متجاوزان سعودی و مزدورانش بیشتر فشار می آورند آنها نیز به غیر نظامیان حمله می کنند و مزدوران را به شرکت در عملیات گسترده در ساحل غربی یمن وا می دارند.

وی در ادامه افزود: ارتش و کمیته های مردمی یمن با به هلاکت رساندن مزدوران سعودی و انهدام و تخریب خودروهای زرهی و اتاق های عملیات آنها ضربه سنگین به ائتلاف سعودی وارد ساخته است. این عملیات ها از ابتدای تجاوز در ساحل غربی ادامه دارد.

وی تاکید کرد: شمار نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن بیشتر است و قبایل یمنی کاملا داوطلبانه آماده شرکت در نبرد با متجاوزان سعودی آمریکایی اماراتی در ساحل غربی هستند.

راشد افزود: دهها هزار نفر از نیروهای مزدور در درگیری ها با ارتش یمن به هلاکت رسیدند و یا زخمی شدند. ما منتظر رویارویی با ارتش سعودی و اماراتی هستیم زیرا آنها همچون بزدلان، مزدوران را جلو می فرستند.