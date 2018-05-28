به گزارش خبرنگار مهر، با دستور محمد حسین مقیمی استاندار تهران، ۶۵۰ میلیون تومان از محل اعتبارات عمرانی برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در استان تهران اختصاص یافت.

بر اساس این گزارش، پروژه‌های نیمه تمام آموزش فنی و حرفه ای در استان تهران شامل مرکز آموزش هتلداری دماوند، مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران دماوند و مرکز آموزش فنی و حرفه ای دو منظوره در اسلامشهر است.

احداث مرکز آموزش هتلداری دماوند از مصوبات دور اول سفر ریاست جمهوری است که با زیربنای ۱۹۵۰ متر مربع در دو طبقه از سال ۱۳۸۶ آغاز شده و در حال حاضر ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

ساخت مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران دماوند نیز با پنج کارگاه آموزشی با زیربنای ۷۵۰ متر مربع به عنوان مصوبات دور اول سفر ریاست جمهوری از سال ۱۳۸۶ آغاز شده و در حال حاضر در مراحل پایانی ساخت است.

همچنین احداث مرکز آموزش فنی و حرفه ای دو منظوره چهاردانگه اسلامشهر از دیگر مصوبات دور اول سفر ریاست جمهوری، در زمینی به مساحت ۲ هزار متر مربع و با زیربنای ۲ هزار و ۷۵۰ متر مربع در سال ۱۳۸۶ آغاز و در حال حاضر ۲۷ درصد پیشرفت فیزیکی این پروژه محقق شده است.