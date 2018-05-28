هلاکت نظامیان سعودی به دست نیروهای انصارالله در جنوب غرب عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، یک منبع در جنبش انصار الله یمن اعلام کرد که تعدادی از نظامیان سعودی به دست نیروهای انصار الله در منطقه جیزان واقع در جنوب غرب عربستان به هلاکت رسیدند.

وی در ادامه افزود: تک تیراندازهای این جنبش موفق شدند دست کم ۱۴ نظامی سعودی و مزدور ائتلاف عربستان را در منطقه جیزان واقع در جنوب غرب عربستان به هلاکت برسانند.

بر اساس این گزارش تک تیراندازهای انصارالله هم چنین موفق شدند ۹ نظامی سعودی را در منطقه ای در نزدیکی جیزان طی درگیری روزهای گذشته به هلاکت برسانند.

هم چنین نیروهای انصارالله پنج مزدور وابسته به نیروهای عبد ربه منصور هادی رئیس جمهور مستعفی یمن را در نزدیکی همان منطقه به هلاکت رساندند.

شبکه المیادین نیز به نقل از یک منبع نظامی گزارش داد که نیروهای انصارالله در جریان درگیری با نظامیان سعودی در نزدیکی جبل قیس واقع در جیزان عربستان تعدادی از آنها را به هلاکت رساندند.