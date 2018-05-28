علیزاده و پوراسماعیل مدال برنز گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای تکواندو قهرمانی آسیا که در شهر هوشیمینه جریان دارد، کیمیا علیزاده در وزن ۶۲- کیلوگرم، که بعد از یک دور استراحت و برتری ۴ بر ۲ مقابل «کاسومی هیرابایاشی» از ژاپن به مرحله نیمه نهایی صعود کرده بود، در این مرحله برابر «تی ها لام» از ویتنام ۶ بر ۳ شکست خورد و به نشان برنز دست پیدا کرد.

همچنین زهرا پوراسماعیل در وزن ۷۳+ کیلوگرم با دو پیروزی ۲۱ بر ۱۰ مقابل «دلوا ریزکی» از اندونزی و ۶ بر ۵ مقابل «شوئین ژنگ» از چین راهی مرحله نیمه نهایی شد. وی در این مرحله مقابل «چان گائو» از چین ۱۲ بر ۷ بازنده شد و عنوان سوم و مدال برنز کسب کرد.

با این نتایج، پرونده تیم هشت نفره تکواندو بانوان ایران با یک نقره و دو برنز در بیست و سومین دوره رقابتهای قهرمانی آسیا بسته شد. ناهید کیانی در این مسابقات نقره گرفت، علیزاده و پوراسماعیل هم به نشان برنز دست پیدا کردند. طیبه پارسا، کیانا اخوان، سودابه صادقی، ملیکا میرحسینی و هانیه اخلاقی هم از دور مسابقات کنار رفتند.

این دوره از مسابقات عصر امروز با شناخت تیم ها و نفرات برتر به پایان می رسد.