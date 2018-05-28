۷ خرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۰۶

در گفتگو با مهر عنوان شد:

آب روستای خشک آباد از طریق آب شیرین کن تامین می شود

بندرعباس - مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی هرمزگان گفت: در دهه فجر آب روستای خشک آباد از طریق آب شیرین کن ۳هزار متر مکعبی تامین و مشکل آب این روستا رفع خواهد شد.

عبدالحمید حمزه پور در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد راهکارهای حل مشکل تامین آب روستای خشک آباد در شهرستان میناب بیان داشت: روستای خشک آباد یکی از روستاهای مجتمع آبرسانی به نام خط «کناره» از توابع شهرستان میناب است، که منبع تأمین آب این مجتمع نیز از طریق ٤ حلقه چاه عمیق واقع در دشت میناب و حاشیه رودخانه میناب تأمین می شود.

وی عنوان کرد: در اثر برداشت های بی رویه سنوات گذشته و همچنین کاهش بی سابقه بارش سال گذشته، دبی این ۴ حلقه چاه به میزان  بیش از ٣٠ تا ٥٠ درصد کاهش و با افت مواجه شد، که در نتیجه روستای خشک آباد که در انتهای این شبکه و مجتمع واقع و قرار گرفته و با افزایش مصرف روستاهای بالادست با کمبود و افت آب در شبکه مواجه شد.  از امروز با اختصاص یک دستگاه تانکر آبرسانی و ادامه این کار نسبت به تأمین و کمبود آب مورد نیاز توسط شرکت آبفا روستایی اقدام شده است .

حمزه پور خاطرنشان کرد: امیدوارم با مدیریت مصرف و استفاده بهینه مشترکان و روستاهای بالادست بخش قابل توجهی از کمبود آب مورد نیاز این مجتمع جهت گذر از فصل تا بستان که مصادف است با خشکسالی بی سابقه  برطرف شود.

مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی هرمزگان تصریح کرد: علاوه بر اقدام به آبرسانی سیار ، به زودی عملیات احداث و اجرای مسیر خط انتقال جدید و کمکی به طول بیش از ٤ کیلومتر نیز انجام خواهد شد، علاوه بر این یک سایت آبشیرین با حجم تولید ٣٠٠٠ مترمکعب تولید آب شیرین در شبانه روز و با سرمایه گذاری بیش از ١٥٠ میلیارد ریال در سواحل بندر کرگان ( یکی از روستاهای این مجتمع ) در دست اجراء است.

وی اضافه کرد: ان شاء الله تا دهه مبارک فجر سالجاری تکمیل و با بهره برداری از آن بخش قابل توجهی از کمبود آب مورد نیاز این مجتمع و از جمله روستای مذکور بطور اساسی مرتفع خواهد شد.

