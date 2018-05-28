آب روستای خشک آباد از طریق آب شیرین کن تامین می شود

عبدالحمید حمزه پور در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد راهکارهای حل مشکل تامین آب روستای خشک آباد در شهرستان میناب بیان داشت: روستای خشک آباد یکی از روستاهای مجتمع آبرسانی به نام خط «کناره» از توابع شهرستان میناب است، که منبع تأمین آب این مجتمع نیز از طریق ٤ حلقه چاه عمیق واقع در دشت میناب و حاشیه رودخانه میناب تأمین می شود.

وی عنوان کرد: در اثر برداشت های بی رویه سنوات گذشته و همچنین کاهش بی سابقه بارش سال گذشته، دبی این ۴ حلقه چاه به میزان بیش از ٣٠ تا ٥٠ درصد کاهش و با افت مواجه شد، که در نتیجه روستای خشک آباد که در انتهای این شبکه و مجتمع واقع و قرار گرفته و با افزایش مصرف روستاهای بالادست با کمبود و افت آب در شبکه مواجه شد. از امروز با اختصاص یک دستگاه تانکر آبرسانی و ادامه این کار نسبت به تأمین و کمبود آب مورد نیاز توسط شرکت آبفا روستایی اقدام شده است .

حمزه پور خاطرنشان کرد: امیدوارم با مدیریت مصرف و استفاده بهینه مشترکان و روستاهای بالادست بخش قابل توجهی از کمبود آب مورد نیاز این مجتمع جهت گذر از فصل تا بستان که مصادف است با خشکسالی بی سابقه برطرف شود.

مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی هرمزگان تصریح کرد: علاوه بر اقدام به آبرسانی سیار ، به زودی عملیات احداث و اجرای مسیر خط انتقال جدید و کمکی به طول بیش از ٤ کیلومتر نیز انجام خواهد شد، علاوه بر این یک سایت آبشیرین با حجم تولید ٣٠٠٠ مترمکعب تولید آب شیرین در شبانه روز و با سرمایه گذاری بیش از ١٥٠ میلیارد ریال در سواحل بندر کرگان ( یکی از روستاهای این مجتمع ) در دست اجراء است.

وی اضافه کرد: ان شاء الله تا دهه مبارک فجر سالجاری تکمیل و با بهره برداری از آن بخش قابل توجهی از کمبود آب مورد نیاز این مجتمع و از جمله روستای مذکور بطور اساسی مرتفع خواهد شد.