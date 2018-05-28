به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونهاپ، دفتر ریاست‌جمهوری کره جنوبی امروز دوشنبه از احتمال برگزاری نشست ۳جانبه رهبران آمریکا، کره شمالی و کره جنوبی در ماه میلادی ژوئن خبر داد.

گفتنی است این دیدار در صورت تایید، در بازه زمانی نزدیک به ۱۲ ژوئن (۲۲ خرداد) در سنگاپور برگزار خواهد شد- یعنی همان زمان و مکانی که قرار است دونالد ترامپ و کیم جونگ اون رهبران آمریکا و کره شمالی با یکدیگر دیدار کنند.

پیشنهاد دیدار ۳جانبه از سوی مون جائه این، بعد از دیداری که روز شنبه با کیم داشت، مطرح شد حال‌آنکه تایید آن مستلزم بررسی خواهد بود.

گفتنی است ترامپ بعد از اینکه یک بار قرار ملاقات خود را با کیم لغو کرد، سرانجام تصمیم گرفت که با وی در زمان و مکان مقرر دیدار کند و درحال‌حاضر هم طرفین درحال مقدمه‌چینی‌های لازم هستند.

این درحالی است که مون بعد از دیدار روز شنبه با رهبر کره شمالی از عدم اطمینان وی به وعده‌های ترامپ خبر داد.

به گفته رئیس جمهور کره جنوبی، کیم جونگ اون هنوز احتمال می دهد که ترامپ درصدد تضعیف حکومت وی باشد.