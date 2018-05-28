۶۵۰ سکه تقلبی در کرمان کشف شد/ دستگیری ۱۱ حفار غیرمجاز

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا فرخی یکشنبه شب به مناسبت هفته میراث فرهنگی در مراسم ضیافت افطاری و تجلیل از نیروهای یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان با اشاره به وجود هفت هزار اثر تاریخی در استان کرمان اظهار کرد: حفاظت و نگهداری از مواریث فرهنگی از اولویت های میراث فرهنگی در کرمان است.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای جلوگیری از حفاری های غیر مجاز و قاچاق اشیاء عتیقه در اماکن تاریخی و محوطه های باستانی توسط نیروهای یگان حفاظت طی سال های گذشته افزود: طی سال جاری ۶۵۰ قلم انواع سکه های تقلبی و ۲۰ قلم شی عتیقه در این استان کشف و ضبط شده است.

فرخی همچنین از دستگیری ۱۱ حفار غیرمجاز طی این مدت خبر داد و گفت: این افراد برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شده اند.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان یادآور شد: به واسطه فرهنگ سازی انجام شده تعداد از ان اشیاء عتیقه توسط مردم به میراث فرهنگی تحویل داده شده است.

وی با اشاره به وجود ۴۰ پایگاه حفاظتی در استان کرمان بیان کرد: ۲۰۰ نیروی آموزش دیده در این یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی مشغول خدمت رسانی هستند.

فرخی با اشاره ممنوعیت انتقال و تغییر نوع قرارداد نیروها از یگان حفاظت به بخش های اداری افزود: در صدد هستیم برای بهبود وضعیت معیشتی و افزایش سطح آموزش نیروی های یگان حفاظت اقداماتی انجام دهیم.