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۷ خرداد ۱۳۹۷، ۱۵:۱۳

مدیرکل دامپزشکی استان همدان:

کشتارگاه اسدآباد شرایط بهداشتی لازم را برای فعالیت دوباره ندارد

کشتارگاه اسدآباد شرایط بهداشتی لازم را برای فعالیت دوباره ندارد

همدان - مدیرکل دامپزشکی استان همدان بابیان اینکه مخالف فعالیت دوباره کشتارگاه سنتی اسدآباد هستیم، گفت: این کشتارگاه به هیچ وجه شرایط بهداشتی لازم را برای فعالیت دوباره ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دامپزشکی استان همدان محمودرضا رسولی با تأکید بر اینکه مخالف فعالیت دوباره کشتارگاه سنتی اسدآباد هستیم، گفت: این کشتارگاه به هیچ وجه شرایط بهداشتی لازم برای فعالیت دوباره را ندارد.

وی با بیان اینکه بسته شدن کشتارگاه سنتی اسدآباد پس از بررسی کارشناسان ادارات بهداشت، محیط زیست و دامپزشکی انجام شده است، افزود: پلمب این کشتارگاه هیچ مشکلی در اسدآباد ایجاد نکرده و در حال حاضر گوشت بهداشتی و پیش سرد شده، با لیبل بهداشتی در بین واحدهای مختلف توزیع می شود.

رسولی با اشاره به اینکه این کشتارگاه سنتی بوده و در حریم سه واحد تولید کننده مواد غذایی فعالیت می کرد، ادامه داد: این کشتارگاه برای واحدهای اطراف آلوده کننده بود و مشکل بهداشتی داشت.

رسولی عنوان کرد: این کشتارگاه امکانات بهداشتی لازم همچون پیش سرد و تصفیه فاضلاب را ندارد و تصمیم پلمب این واحد در استانداری و با حکم قضایی انجام شده است.

کد مطلب 4307993

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