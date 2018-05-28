پرتره‌ رهبر معظم انقلاب کشیده شد/ لبخندی حاکی از امید به آینده

مسعود شجاعی طباطبایی سرپرست معاونت هنری حوزه هنری درباره طراحی و نقاشی پرتره هایی از مقام معظم رهبری و امام خمینی (ره) به سفارش حوزه هنری به خبرنگار مهر گفت: قرار بود تابلوهای پرتره حضرت امام خمینی (ره) بنیانگذار انقلاب و حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در هفته هنر انقلاب اسلامی رونمایی شوند که اتفاق نیفتاد، اما با توجه به اینکه جشنواره هنر جوان را پیش رو داریم از این دو تابلو در جریان برگزاری نشست خبری هفتمین جشنواره هنر جوان رونمایی خواهد شد.

به گفته وی، این پرتره ها توسط غلامعلی طاهری نقاشی شده اند.

به همین منظور گفتگویی با این هنرمند داشتیم.

غلامعلی طاهری نقاش پیشکسوتی که پرتره های متعددی از حضرت امام خمینی (ره) خلق کرده است درباره آثار جدیدش به خبرنگار مهر گفت: جدیدترین پرتره هایی را که از حضرت امام خمینی (ره) و حضرت آیت الله خامنه‌ای به سفارش حوزه هنری نقاشی کرده ام در اختیار این نهاد فرهنگی قرار داده ام تا با توجه به چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی از آنها رونمایی شود.

وی به پرتره های مختلفی که از چهره امام خمینی طی ۴۰ سال نقاشی کرده است، اشاره کرد و افزود: تمامی تجربیاتم در طی سال ها در این کار منتقل شده است.

طاهری با اشاره به اینکه اندازه این تابلوها ۱۰۰ در ۷۰ است درباره ویژگی های آثارش توضیح داد: سال هاست نقاشی چهره با متریال گواش روی مقوای کانسون را تجربه می کنم و آن گونه که سایر استادان هنرمندان می گویند کمتر کسی است که از این مواد برای نقاشی چهره استفاده کند و این ویژگی خاصی است که در تابلوهای من دیده می شود. این تکنیک منحصربه فرد خودم است که با متریال خاص، قابل شناسایی است و این ویژگی به لحاظ تکنیکی و اجرایی معروف شده است.

این نقاش با بیان اینکه در پرتره جدید امام خمینی (ره) ایشان نگاهی نافذ دارد، توضیح داد: من امام خمینی (ره) را از نزدیک دیدم و با افکار و اندیشه های ایشان آشنا هستم، من هم سخنرانی هایشان را می شنیدم و هم کتاب هایشان را مطالعه کرده ام، جدای از این آشنایی عمیق، چهره ایشان را از زوایا و ابعاد مختلف دیده و نقاشی کرده ام.

وی افزود: همیشه با خودم فکر می کردم اگر ایشان در دو دهه اخیر زنده بودند واکنش شان نسبت به جریان های امروز کشور چه بود و چه موضع گیری نسبت به مسایل امروز کشور داشتند بنابراین سعی کردم این موضوع را در چهره ایشان در این اثر نشان دهم. امام (ره) در حال نگاه به مخاطب یعنی ما است و اجزای صورت، فرم ها، حجم ها و خطوطی که چهره ایشان را تشکیل می دهد در مجموع یک نگاه قاطع و مصممی دارد.

طاهری تصریح کرد: نگاه امام خمینی (ره) در این اثر به سوی ما است و مسئولیت هایی که نسبت به انقلاب و مستضعفان بر دوش داریم.

این هنرمند پیشکسوت با اشاره به اینکه پرتره، تنها یک نقاشی ساده نیست و با پرتره می توان عمق و منش شخصیت را نشان داد، گفت: من در پرتره امام می خواستم بگویم که این شخصیت در عین اینکه چهره ای مهربان و عارفانه ای دارد به عنوان پیشگام انقلاب و مراد همچنان نظاره گر بر اعمال ما است تا به بیراهه نرویم.

تاکید بر امید به آینده در نگاه مقام معظم رهبری

وی در توضیح جدیدترین پرتره مقام معظم رهبری نیز به خبرنگار مهر گفت: زمانی که قصد کشیدن پرتره دارم به مواردی نظیر شخصیت، منش اختصاصی و جنبه های مختلف وجودی شخص توجه دارم. رهبر معظم انقلاب شخصیت غیور و سیاست مدار باصلابت هستند که جنبه های عاطفی، روحانی و معنوی شان نیز خیلی دلنشین و قوی است به همین منظور جاذبه و دافعه‌ای که تاکنون در توصیف امام علی (ع) شنیده ام و از خصایل اخلاقی ایشان می دانم، در کشیدن پرتره امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری به کار بردم.

طاهری با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری را چندین بار در دیدارهای عمومی از نزدیک دیده است، بیان کرد: در یکی از این دیدارها که جمع اندکی از هنرمندان نیز حاضر بودند و نمایشگاهی از آثار هنری دایر بود، ایشان در مورد تابلوی «حدیث تازه» با من سخن گفتند. ما شاید بیشتر ایشان را به اشراف در زمینه شعر و ادبیات و خوشنویسی می شناسیم، اما ارتباط ایشان با فضای تجسمی به ویژه نقاشی خیلی خوب و با آگاهی بالا است.

وی افزود: پرتره جدیدی که قرار است در حوزه هنری رونمایی شود، الهام گرفته از چندین دیداری است که با ایشان داشتم. وقتی کسی را از نزدیک می بینم تاثیرات بیشتری نسبت به دیدن عکس دارد و این تاثیر در پرتره جدیدم مشهود است.

این هنرمند نقاش انقلاب در پایان درباره ویژگی های پرتره مقام معظم رهبری عنوان کرد: در پرتره هایی که تاکنون از مقام معظم رهبری کشیده ام، ایشان لبخند دارند و پرتره جدید نیز اینگونه است. این پرتره دارای دو جنبه است؛ ایشان چهره ای خندان دارند که حاکی از امید به آینده است و در عین حال چهره شان به نوعی در حال تذکر دادن است، چراکه ایشان در بزنگاه‌ها از تذکر استفاده می کنند و من نیز آن را در پرتره لحاظ کردم.

عکس کنار خبر مربوط به تابلوهایی که توسط غلامعلی طاهری نقاشی شده است، نیست.