۳۶۳ واحد صنعتی مازندران برای طرح کارورزی ثبت نام کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محمد پور بابیان اینکه اجرای طرح کارورزی زمینه‌ساز اشتغال فارغ‌التحصیلان جوان دانشگاهی است، اظهار داشت: با اجرای طرح کارورزی که در سراسر استان در حال پیگیری است شاهد اشتغال هر چه بیشتر فارغ‌التحصیلان جوان دانشگاهی خواهیم بود و در راستای توجه جدی‌تر به مسئله اشتغال جوانان اجرای این طرح در حال پیگیری است.

وی در ادامه گفت: طرح کارورزی در راستای برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و مصوب شورای عالی اشتغال و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بوده و هدف اصلی آن اشتغال توأم بامهارت آموزی برای دانش‌آموختگان دانشگاهی است.

وی با اعلام اینکه نیروهای جوان، امید و سرمایه هر کشوری محسوب می‌شوند توجه به اشتغال آن‌ها را ضروری اعلام و تصریح کرد: دولت همواره برای استفاده از این ظرفیت طرح‌های مختلفی را برای اشتغال جوانان در دستور کار دارد.

وی در پایان یادآور شد: سازمان صنعت، معدن و تجارت در راستای اجرای این طرح جلسات مستمری با مدیران واحدهای تولیدی سراسر استان برگزار کرد و تاکنون تعداد ۳۶۳ واحد تولیدی صنعتی و صنفی در این سامانه ثبت‌نام و از این میان ۱۶۷ واحد پذیرنده موفق به جذب۲۵۶ کارورز شده‌اند.