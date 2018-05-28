به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب تاریخ معاملات نفتی ایران را به دو دوره پیش از انقلاب و پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تقسیم کرده و مسائل مهمی را موردبررسی قرار داده است. پرویز مینا و قباد فخیمی که در دهه ۵۰ عضو هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران بودند مسائل جالبی را در خصوص معاملات پنهان ایران با آمریکایی‌ها و سایر مشتریان نفت ایران مطرح می‌کنند. مسائلی از قبیل تهاتر نفت و سلاح در دوران پهلوی، ساخت پالایشگاه‌های صادراتی توسط مدیریت امور بین‌الملل، صادرات مخفیانه نفت به اسرائیل، اختلافات شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیوم، فرامین شاه درباره تولید و فروش نفت، تأسیس شرکت ملی نفت‌کش و ...

همچنین در دوران ۴۰ ساله فروش نفت در نظام جمهوری اسلامی ایران مسائل مهمی همچون کادر سازی در امور بین‌الملل، پایان اختلافات با اعضای کنسرسیوم، خریدوفروش فرآورده‌های نفتی در زمان جنگ تحمیلی، شوک داماتو و ممنوعیت خرید نفت از سوی شرکت‌های آمریکایی، فروش نفت صدام توسط شرکت ملی نفت، توسعه ناوگان شرکت ملی نفت‌کش،مشکلات حقوقی معاملات نفتی ایران، عزل و نصب‌های شبانه در امور بین‌الملل، واکاوی اختلافات امور بین‌الملل با شرکت نیکو، جزئیات ورود بابک زنجانی، نیروی انتظامی، بنیاد مستضعفان، بانک صادرات به حوزه فروش و انتقال پول، دور زدن تحریم‌ها، چگونگی احیای بازار نفت ایران در دوران پس از تحریم، درخواست‌های عجیب تخفیف از سوی مشتریان، روانشناسی مشتریان نفت کشور و ... مورد اشاره قرار گرفته است.

وحید حاجی پور، روزنامه نگار حوزه انرژی که پیش‌تر کتاب شطرنج اندیشه‌ها در قراردادهای نفتی را با همکاری امیرحسین هاشمی جاوید منتشر کرده است، درباره ویژگی‌های این کتاب گفت: به دلیل حساسیت بالای معاملات نفت و محافظه‌کاری ذاتی مدیران امور بین‌الملل، با انتخاب این موضوع سعی شد برخی خطوط قرمز فرضی از بین برود و شائبه‌هایی که در این خصوص وجود دارد با روشنگری همراه شود.

وی عنوان کرد: البته با توجه به اینکه هنوز تحریم نفتی علیه ایران وجود دارد، برخی از بخش‌های این کتاب به‌ویژه در حوزه دور زدن تحریم‌ها حذف شده است. همچنین ریز پرونده بابک زنجانی و مصاحبه با سیف‌الله جشن ساز مدیرعامل وقت شرکت نیکو نیز در آخرین لحظات از کتاب حذف شد اما به‌زودی کتاب کاملی را درباره بابک زنجانی به همراه برخی اسناد منتشر خواهم کرد.

این روزنامه‌نگار حوزه انرژی ضمن تشکر از چهره‌های دلسوز امور بین‌الملل و اوپک نفت اظهار داشت: در این کتاب و با پیگیری‌های بسیار موفق شدیم با آقایان هنردوست، بخارایی، قمصری، غنیمی فرد، کرامتی، عاصمی پور، خطیبی، راحت و ... گفت‌وگو کنیم که ماحصل این مصاحبه‌های تفصیلی تبدیل به مجموعه نسبتاً کاملی شده است که می‌تواند مخاطب را برای درک درستی از معاملات نفت و پشت پرده‌های آن کمک کند.

کتاب ناگفته‌های فروش نفت از سوی انتشارات چشمه مهر به چاپ رسیده است.