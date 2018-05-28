۷ خرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۱۷

«مربع» در فرهنگسرای ابن سینا اکران و نقد می شود

فیلم «مربع» به کارگردانی روبن اوستلند در فرهنگسرای ابن سینا اکران و نقد می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی the square «مربع» محصول ۲۰۱۷ سوئد به کارگردانی روبن اوستلوند دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ در فرهنگسرای ابن سینا اکران، نقد و بررسی می‌شود.

داستان فیلم «مربع» در شهر استکهلم می‌گذرد و درباره مدیر یک موزه‌ هنری معتبر است. کریستین، بلندقد و بی‌عیب و نقص، با فریم عینک قرمز و موهای به عقب کشیده‌اش، شمایل جوانی پیرس برازنان را در ذهن تداعی می‌کند. او اعتماد به نفس بی‌حد و مرزی دارد ولی از همان صحنه‌ نخست، ماجرا بر خلاف میل او پیش می‌رود.

فیلم «مربع» در جشنواره کن ۲۰۱۷ برنده نخل طلای بهترین فیلم شد. کورش جاهد منتقد مهمان این جلسه باشگاه فیلم فرهنگسرای ابن سینا است. ‌

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
