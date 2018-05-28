به گزارش خبرنگار مهر، علی اخلاقی صبح دوشنبه در نشست با تعدادی از مسئولان شهرستان دیر و تجار قطری اظهار داشت: پتانسیل و اقلیم مناسب منطقه و زمینه مشترک فرهنگی ایران و قطر و نزدیکی منطقه به کشور قطر باعث ترغیب مردم و تجار قطری برای سرمایه گذاری شده است.

وی افزود: بخش بردخون ظرفیت های زیادی برای ایجاد روابط تجاری و بازرگانی با همسایگان دارد و آماده همکاری در زمینه کشاورزی، دامپروری و صیادی هستیم و با وجود مناطق بکر و جذاب در زمینه گردشگری، حضور سرمایه گذاران قطری ارزشمند است.

اخلاقی اضافه کرد: خوشحالیم که بردخون به عنوان یکی از مناطق منتخب سرمایه گذاران و تجاری کشور قطر شناخته شده تا زمینه اشتغال جوانان منطقه در اجرای پروژه ها و طرح های اقتصادی فراهم شود.

وی ادامه داد: قرار شده تجار قطری شترانی با ویژگی های خاص برای پرورش در این منطقه آماده کنند و پس از اسکان اقدام به فعالیت های جنبی کنند.

بخشدار بردخون گفت: رونق و توسعه گردشگری، افزایش فرصت های شغلی و عمران منطقه از اهداف حضور هیئت قطری در منطقه است.

پرورش شتر در بردخون توسط قطری‌ها

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دیر نیز گفت: هیئتی از کشور قطر برای انتخاب و مکان یابی محلی جهت پرورش شتر در بردخون حضور یافتند که شرایط منطقه را تایید کردند.

عیسی محمددوست افزود: استفاده هیات قطری از شرایط و موقعیت های بردخون فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری و جذب سرمایه خارجی است و موجب ایجاد اشتغال و صنعت شترداری منطقه می شود.

ایجاد شرایط سرمایه‌گذاری قطری‌ها

خلیل دوراهکی رییس منابع طبیعی شهرستان دیر نیز گفت: با مکان یابی دقیق مراتع زمینه سرمایه گذاری را فراهم می کنیم و مجوزهای لازم برای اجرای پروژه ها صادر می شود.

تمایل قطری‌ها به سرمایه‌گذاری

سرمایه گذاران قطری نیز گفتند که برای اشتغال و فعالیت از نیروهای بومی استفاده می کنیم و بردخون یکی از مناطق مناسب برای سرمایه گذاری است.

آنان هدف از سفر خود را بررسی توانمندی های اقتصادی و ایجاد زیرساخت های مناسب برای فعالیت های مشترک تجاری و اقتصادی در این منطقه مطرح کردند.

تجار قطری به همراه مسئولان شهرستان دیر و بخش بردخون از دشت و مراتع بردخون و مراکز پرورش شتر بازدید کردند و از مراکز مذکور اعلام رضایت کردند.