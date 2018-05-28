کشت نشایی پنبه در قم آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان جهاد کشاورزی استان قم، محمد علی سلامی اظهار داشت: در کشت نشایی، بذرها در محیط دیگر یعنی گلخانه پرورش یافته و تبدیل به نشا شده و سپس به زمین اصلی منتقل می‌شود ولی در روش رایج کشت پنبه، بذر مستقیما کشت می‌شود.

وی کاهش ۲۰ درصدی مصرف آب، کاهش ۸۰ درصدی مصرف بذر، زودرس شدن کشت، کاهش قابل توجه خسارت آفات و بیماری‌ها و نهایت بالارفتن راندمان تولید را از مهمترین مزایای کشت نشایی پنبه اعلام کرد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قم کاهش ۳۰ تا ۴۰ روزه ماندگاری گیاه در زمین که منجر به صرفه جویی ۱۵ تا ۲۰ درصدی در مصرف آب، عقب ماندن آفات از رشد نمو گیاه و حذف حداقل دو مرحله کنترل آفت را از مزایای کشت نشایی گیاهان زراعی عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه گیاه پنبه هرچه زودتر کشت شود، محصول بیشتری تولید می‌کند، گفت: امکان کشت پنبه در اوایل بهار برای کشاورزان در استان قم وجود ندارد چرا که امکان بارش‌های تند، تگرگ و وزش باد شدید بسیار زیاد است و بوته پنبه نیز به دلیل حساسیت بالا، توان مقابله با این موارد را ندارد و در صورت کشت در فضای باز از بین می‌رود، از طرفی به خاطر نیاز مزارع غلات برای آبیاری امکان کشت و آبیاری پنبه نیست بر همین اساس کشاورزان در شیوه رایج مجبور هستند بعد از رفع خطرات احتمالی ناشی از بارش‌های بهاره شدید، تگرگ و وزش باد نسبت به کشت این محصول اقدام نمایند که مصادف با اواخر بهار بوده و بسیار دیر است.

سلامی خاطرنشان کرد: یکی از مزایای کشت نشایی پنبه این است که بوته این گیاه بین ۳۰ تا ۴۰ روز در فضای گلخانه‌ای کشت و رشد پیدا کرده و یک بوته ۲۰ سانتیمتری وارد مزرعه می‌شود که همین مسئله باعث می‌شود حداقل دو مرحله آبیاری کمتری نیاز داشته باشد. ضمنا در کشت نشایی یکنواختی مزرعه ومنظم بودن بوته ها بسیار بیشتر از کشت مستقیم بذر است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قم ادامه داد: به دلیل اینکه آب مورد نیاز کشاورزان در اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت روی غلات و یونجه است، امکان کشت زودهنگام پنبه برای آنها وجود ندارد و مجبور هستند صبر کنند تا غلات از آب بیفتد، بعد از آن کشت پنبه را انجام دهند که همین مسئله باعث می‌شود کشت پنبه دیر شده و گیاه نتواند دوره رشد خود را به درستی طی کند و بر همین اساس با کاهش تولید مواجه خواهند بود که کشت نشایی این مشکل را نیز حل کرده و در زمانی که آب مصرفی کشاورزان بر روی غلات است، گیاه در گلخانه رشد اولیه خود را با کمترین نیاز آبی ودور از حمله آفات انجام می دهد.

سلامی تصریح کرد: یکی دیگر از مشکلاتی که کشت رایج پنبه برای کشاورزان به وجود می‌آورد این است که به دلیل طولانی بودن دوره کشت پنبه و از طرفی دیر کشت کردن آن، اکثر مزارع در اواخر دوره رشد با سرمای پاییزه مواجه شده و بسیاری از قوزه‌ها در آبان‌ماه به دلیل سرما باز نمی‌شوند و همین مسئله باعث کاهش تولید می‌شود که در کشت نشایی این مشکل نیز برطرف شده در دوره گرما دوره گلدهی تکمیل و تمام قوزه‌های گیاه قبل از سرمای پاییزه باز می‌شوند و شاهد افزایش محصول قابل ملاحظه‌ای هستیم.

وی کاهش آفت و بیماری‌ها در کشت نشایی را یکی دیگر از مزایای اجرای این طرح برشمرد و گفت: گیاه پنبه ۳۰ تا ۴۰ روز در محیط گلخانه پرورش می‌یابد و با هیچ آفتی درگیر نیست و یک بوته نسبتا مقاوم و سالم به مزرعه منتقل می‌شود و در این کشت آفات از لحاظ رشد و نمو همیشه از بوته عقب هستند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قم در ادامه سخنان خود تأکید کرد: امسال حدود ۲ میلیون نشا پنبه در استان قم تولید کردیم و با توجه به اینکه هر هکتار نیاز به ۶۰ هزار نشا پنبه دارد، پیش بینی می‌کنیم بیش از ۳۰ هکتار از اراضی استان قم را زیر کشت نشایی پنبه ببریم.