عزم مادورو برای افزایش تولید نفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه فرانس ۲۴، نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا وعده داد تحریم‌های آمریکا را شکست دهد، مسیر اقتصادی این کشور را اصلاح کند و با کمک سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، برای دو برابر کردن تولید نفت این کشور بکوشد.

با وجود برخورداری ونزوئلا از بزرگ‌ترین ذخایر نفت جهان، کمبود سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها سبب شده تولید نفت این کشور به یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز برسد که پایین‌ترین میزان در ۳۰ سال اخیر است.

مادورو در آیین سوگند ریاست جمهوری، خطاب به مانوئل کودو، وزیر نفت ونزوئلا، اعلام کرد این کشور در سال جاری میلادی باید تولید نفت خود را یک میلیون بشکه در روز افزایش دهد.

وی خطاب به کودو گفت: اگر باید از اوپک، روسیه، چین و کشورهای عربی کمک بخواهیم، این کار را انجام دهید.