طرح ملی برگ زیتون در کردستان آغاز شد

کامل گلباغی در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: طرح ملی زیتون یا همان طرح بزرگ قرآنی ۱۴۵۲ از ابتدای ماه مبارک رمضان به محوریت روخوانی و روانخوانی قرآن کریم در کردستان هم همزمان با دیگر استان های کشور آغاز شده است.

وی با اشاره به اینکه در قالب این طرح روزانه یک صفحه تلاوت و تاپایان ماه مبارک ۳۰ صفحه از قرآن کریم قرائت می شود، عنوان کرد: این طرح به منظور ترویج قرهنگ قرآنی، توسعه فرهنگ تلاوت و تدبر در آیات کلام الله مجید و بهره مندی آحاد مردم از فرصت ماه پرخیر و برکت رمضان اجرایی شده است.

وی همگرایی نهادهای قرآنی و اجتماعی برای ایجاد پویش های معنوی را از دیگر اهداف اجرای این طرح خواند و بیان کرد: این طرح به نیت ختم قرآن برای حضرت رسول اکرم(ص) و ائمه اطهار (ع)، حضرت علی (ع) و حضرت زهرا(س)، امام حسن (ع) و امام حسین (ع) و به نیت سلامتی و شفای بیماران و موفقیت و تندرستی اعضای خانواده ها به اجرا درآمده است.

مسئول شورای هماهنگی و گسترش فعالیت های قرآنی کردستان از ویژگی های این دوره از طرح قرآنی ۱۴۵۲ را بهره گیری از فضای مجازی خواند و افزود: علاقه مندان به شرکت در این طرح بزرگ می توانند کد نیت خود را به شماره ٣٠٠٠٧٠١ پیامک کنند تا در این طرح مشارکت داشته باشند و از ثواب آن بهره مند شوند.

گلباغی با بیان اینکه برنامه های رادیویی و تلویزیونی به این طرح اختصاص داده شده است، اظهارداشت:علاوه براین مسابقاتی هم در راستای این طرح برگزار می شود و سپس با مشارکت مجموعه های برتر خصوصی تسهیلات و خدماتی برای شرکت کنندگان در این طرح ارائه می شود.