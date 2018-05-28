به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل بانک پاسارگاد، تاکنون پروژه‌های متعددی توسط شرکت میدکو در شهرهای مختلف کشور اجرا و به بهره‌برداری رسیده است.

این پروژه‌ها که در سطح کلان و با هدف ایجاد توسعه‌ پایدار، خلق ارزش برای آیندگان، اشتغالزایی، محرومیت‌زدایی، تقویت ساختارهای رشد و توسعه در نقاط مختلف کشور انجام گرفته، مواردی نظیر مجتمع تولید کنسانتره و گندله سنگ آهن سیرجان، مجتمع تولید کنسانتره و گندله سنگ آهن جلال آباد زرند، مجتمع کک‌سازی زرند، مجتمع فولاد بردسیر، مجتمع فولاد زرند، مجتمع تولید گندله سنگ آهن بوتیا، مجتمع فولاد بوتیا، مجتمع تولید کاتد مس و لوله های مسی شهر بابک، کارخانه فرآوری زغال سنگ پابدانا، کارخانه تولید آهک دولومیت، کارخانه تولید فروسیلیسیوم همدان، طرح تجهیز و استخراج معدن زغال‌سنگ خمرود کرمان، طرح خردایش مجدد کنسانتره سیرجان، خنک‌سازی کک به روش CDQ، کارخانه احیای مستقیم بوتیا، طرح جامع یکپارچه اطلاعاتی میدکو(ERP)، همچنین طرح‌های آماده‌سازی و استخراج معدن جلال‌آباد، گل‌گهر۲، گل‌گهر۴، گل گهر۶ و نیز معدن مس چاه فیروزه را شامل می‌شود.

از دیگر پروژه‌های مهم این شرکت می‌توان به پروژه‌های پهنه‌ اکتشافی سبلان- قره سو، پهنه‌ اکتشافی طارم سفلی، پهنه‌ اکتشافی شماره۷، پهنه‌ اکتشافی شماره۲۲ و پهنه اکتشافی شماره ۲ اشاره کرد.

هدف نهایی تولید محصولات میدکو ۴.۲ میلیون تن فولاد خام، ۸ میلیون تن کنسانتره سنگ آهن، ۷.۵ میلیون تن گندله سنگ آهن، ۱.۲ میلیون تن کک متالورژی، ۱.۱ میلیون تن زغال فرآوری شده، ۴۰۰ هزار تن آهک و دولومیت، ۵۰ هزار تن کاتد مس، ۱۲ هزار تن لوله مسی، ۲۴ هزار تن فروسیلیسیوم و ۵۰۰ مگا وات برق است.

میدکو به لحاظ حجم طرح‌ها و ماهیت آنها در حال تبدیل شدن به یک مدل توسعه‌ای برای کشور است و با توجه به پتانسیل‌های خوب مهندسی و مدیریتی در این شرکت و عملکرد برتر آن در خاورمیانه، توانسته است در زمره ۱۰ شرکت برتر معدنی در دنیا قرار گیرد.

این شرکت بالاترین سطح فن آوری در روش کوره بلند، احیاء مستقیم و تولید مس به روش تانک بایولیچینگ (استحصال مس با استفاده از باکتری) را در دنیا داراست، گفتنی‌است سال گذشته برای اولین بار در جهان، کاتد مس به این روش در مجتمع مس و کاتد مسی شرکت بابک مس ایرانیان تولید شد که از مزایای اصلی روش تانک بایولیچینگ حذف کوره‌های ذوب و در نتیجه کاهش قابل ملاحظه آلایندگی و همچنین صرفه‌جویی در مصرف آب و منابع انرژی در راستای حمایت از محیط‌زیست و مسوولیت‌های اجتماعی است.

شایان ذکر است راه‌اندازی این پروژه‌های ملی موجب شده که در طول‌ سال‌های گذشته برای نزدیک به ۱۵۰هزار نفر اشتغال ایجاد شود. تصاویر این پروژه‌ها را می‌توانید در این لینک مشاهده کنید.