تاخیر در ورود سرمربی ذوب آهن به اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، امید نمازی هدایت تیم فوتبال ذوب آهن را در هجدهمین دوره رقابت های لیگ برتر بر عهده خواهد داشت. سرمربی تیم جوانان آمریکا که از سوی هیات مدیره باشگاه ذوب آهن به عنوان جانشین امیر قلعه نویی انتخاب شده است قرار بود سه‌شنبه به اصفهان برود اما حضور او با تاخیر دو روزه روبرو شده است.

نمازی قرار است پنجشنبه جلسه ای را با مدیران ذوب آهن در باشگاه برگزار کند و سپس از امکانات این باشگاه بازدید کند.

سرمربی ذوب آهن تصمیم به استقاده از دو مربی خارجی در کادرفنی تیمش دارد و بلافاصله پس از حضور در اصفهان قرارداد این دو مربی نیز امضا می شود تا کار خود را رسما آغاز کنند.